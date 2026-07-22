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Viernes 9 de octubre de 2026

Municipio iniciará primer tramo de Poniente 5 con recursos estatales

El secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes, acusó a Morena de frenar la autorización de un crédito por 150 millones de pesos destinado al proyecto Poniente 5, por lo que el Municipio avanzará con una primera etapa utilizando recursos aportados por el Gobierno del Estado.

Fuentes explicó que el primer tramo comprenderá de avenida Misión del Bosque a La Cantera, mientras que el proyecto original contemplaba dos segmentos que en conjunto sumarían alrededor de tres kilómetros.

De acuerdo con el funcionario, la aportación estatal de 150 millones de pesos permitirá iniciar de manera anticipada el proceso de licitación, sin esperar a que se resuelva la solicitud del crédito municipal.

Señaló que la obra busca mejorar la movilidad de más de 60 mil familias de la zona y reducir la carga vehicular en el periférico De la Juventud.

El secretario reconoció que iniciar únicamente con un tramo tendrá un impacto menor al planteado originalmente, que también contemplaba otro segmento desde Real del Bosque hasta avenida de la Encimilla.

Fuentes rechazó que exista ocultamiento de información sobre el proyecto y afirmó que el trazo puede consultarse en el Plan de Desarrollo Urbano del Implan, mientras que los datos sobre propietarios de predios pueden revisarse en el Registro Público de la Propiedad.

Finalmente, aseguró que el Municipio continuará con los permisos, regularización y adquisición de inmuebles necesarios para consolidar el proyecto y dejar avances para futuras administraciones.

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