Municipio mantiene fumigaciones diarias en parques para prevenir plagas en temporada de primavera

Miércoles 19 de noviembre de 2025

El Gobierno Municipal reforzó las fumigaciones diarias en parques y espacios públicos de la capital, con el objetivo de garantizar áreas dignas, seguras y libres de plagas para las familias, informó la Dirección de Mantenimiento Urbano.

Aunque durante el invierno la presencia de insectos disminuye, las autoridades continúan con estas acciones para evitar que, con la llegada de la primavera, se generen infestaciones fuertes o recurrentes. Además de la fumigación, las cuadrillas municipales realizan limpieza general, corte de maleza y recolección manual de basura.

El producto aplicado es biodegradable y seguro tanto para personas como para mascotas, y cuenta con un efecto protector de hasta nueve meses. Durante este periodo, Mantenimiento Urbano mantiene un monitoreo constante para detectar y atender oportunamente cualquier brote de plagas.

El Municipio recordó a la ciudadanía que puede reportar espacios en mal estado o solicitar fumigación llamando al 072 en horario de 7:00 a.m. a 10:00 p.m., o mediante la aplicación Marca el Cambio, disponible las 24 horas.