Municipio realiza 299 inspecciones a negocios; clausura cuatro establecimientos por diversas irregularidades

Lunes 1ro de septiembre de 2025

La Subdirección de Gobernación de la Secretaría del Ayuntamiento informó que entre el 25 y el 31 de agosto se llevaron a cabo 299 inspecciones a locales y establecimientos comerciales en la ciudad, como parte de los operativos regulares para verificar el cumplimiento de normativas administrativas y de funcionamiento.

Como resultado, se levantaron 21 actas administrativas y se procedió a la clausura de cuatro negocios por diversas irregularidades.

Establecimientos clausurados

Los negocios cerrados temporalmente por autoridades municipales fueron:

1. Tienda de abarrotes Super Six Revolución

Motivos: Violación de giro comercial, falta de licencia de funcionamiento y documentación incompleta.

2. Establecimiento Casa Muller

Motivos: Carecer de permiso para consumo de bebidas alcohólicas, falta de licencia de funcionamiento y otros documentos requeridos.

3. Centro nocturno La República

Motivo: Clausura derivada de una riña registrada dentro de sus instalaciones.

4. Centro recreativo DiverSplash

Motivos: Falta de permiso de operación, ausencia de licencia de funcionamiento y documentación incompleta.

La autoridad municipal reiteró que continúa activa una célula preventiva, conformada por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, encargada de supervisar las actividades comerciales nocturnas. El objetivo principal es garantizar el orden, la seguridad de los asistentes y prevenir el consumo y venta de drogas en la ciudad.

El Ayuntamiento reiteró su compromiso con el cumplimiento de la normatividad vigente y exhortó a los propietarios de establecimientos a mantener en regla su documentación, a fin de evitar sanciones, suspensiones o clausuras.