Municipio realizará bacheo en ocho puntos de Chihuahua este jueves

Jueves 7 de mayo de 2026

El Gobierno Municipal de Chihuahua informó que este jueves 7 de mayo se llevarán a cabo trabajos de bacheo en ocho puntos de la ciudad como parte del programa emergente de la Dirección de Obras Públicas Municipales.

Las labores se realizarán en:

Calle 28ª

Colonia Quintas Quijote

Colonia Paseos de Chihuahua

Colonia Rosario

Colonia Obrera

Colonia San Rafael

Bulevar Juan Pablo II

Periférico Lombardo Toledano

Debido a la presencia de varias cuadrillas durante la mañana, autoridades municipales exhortaron a los automovilistas a circular con precaución y tomar rutas alternas para evitar retrasos.

El Municipio explicó que las zonas intervenidas son definidas a partir de recorridos de supervisión del Departamento de Mantenimiento Vial, así como de reportes realizados por la ciudadanía.

Además, se invitó a la población a reportar baches a través del número 072 del Centro de Respuesta Ciudadana o mediante la aplicación Marca el Cambio, disponible las 24 horas.