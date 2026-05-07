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Jueves 7 de mayo de 2026

Municipio realizará bacheo en ocho puntos de Chihuahua este jueves

El Gobierno Municipal de Chihuahua informó que este jueves 7 de mayo se llevarán a cabo trabajos de bacheo en ocho puntos de la ciudad como parte del programa emergente de la Dirección de Obras Públicas Municipales.

Las labores se realizarán en:

Calle 28ª
Colonia Quintas Quijote
Colonia Paseos de Chihuahua
Colonia Rosario
Colonia Obrera
Colonia San Rafael
Bulevar Juan Pablo II
Periférico Lombardo Toledano

Debido a la presencia de varias cuadrillas durante la mañana, autoridades municipales exhortaron a los automovilistas a circular con precaución y tomar rutas alternas para evitar retrasos.

El Municipio explicó que las zonas intervenidas son definidas a partir de recorridos de supervisión del Departamento de Mantenimiento Vial, así como de reportes realizados por la ciudadanía.

Además, se invitó a la población a reportar baches a través del número 072 del Centro de Respuesta Ciudadana o mediante la aplicación Marca el Cambio, disponible las 24 horas.

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