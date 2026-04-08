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Miércoles 8 de abril de 2026

Municipio realizará bacheo en ocho zonas de la ciudad este miércoles

El Gobierno Municipal de Chihuahua informó que este miércoles 8 de abril se llevarán a cabo trabajos de bacheo en al menos ocho sectores de la capital, como parte del programa emergente de la Dirección de Obras Públicas para atender el deterioro vial.

Las labores se concentrarán en las colonias Sierra Azul, Veredas del Sur, Junta de los Ríos, Revolución e Ignacio Allende, además de intervenir tramos de la avenida Heroico Colegio Militar y los caminos hacia Ejido El Charco y La Casita–El Terrero. Diversas cuadrillas operarán desde temprana hora.

Las autoridades municipales exhortaron a los automovilistas a manejar con precaución debido a la presencia de maquinaria, personal operativo y posibles cierres parciales a la circulación.

El municipio detalló que la selección de zonas se realiza con base en recorridos de supervisión del Departamento de Mantenimiento Vial y en reportes ciudadanos. Se invitó a la población a denunciar baches al 072 del Centro de Respuesta Ciudadana o mediante la aplicación Marca el Cambio, disponible las 24 horas.

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