Municipio ve viable solución en Monte Xenit y confía en resolución favorable sobre el nuevo relleno sanitario

Miércoles 8 de abril de 2026

El Secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes Rascón, informó que la propuesta técnica para atender la problemática estructural en la zona de Monte Xenit es considerada viable por la administración municipal y contempla una inversión estimada de entre 8 y 14 millones de pesos.

El funcionario explicó que, antes de autorizar su ejecución, se establecieron condiciones estrictas con el objetivo de garantizar los coeficientes mínimos de seguridad y evitar que se repita un incidente como el registrado el año pasado. De acuerdo con los análisis preliminares, la obra tendría un tiempo de ejecución de entre seis y ocho meses, y ya se cuentan con estimaciones presupuestales consolidadas.

Fuentes Rascón destacó la disposición de las partes involucradas para asumir los costos y reparar los daños ocasionados, lo que permitiría avanzar hacia una solución definitiva en este punto crítico de la ciudad.

En paralelo, el secretario confirmó que, luego de meses de aplazamientos, quedó fijada para el próximo 9 de abril la audiencia constitucional que definirá el futuro del proyecto del nuevo relleno sanitario. A diferencia de los diferimientos anteriores, que se extendían por periodos de hasta un mes, en esta ocasión el juzgado únicamente postergó el encuentro por 18 días, lo que incrementa la expectativa de que el proceso avance a su etapa de resolución.

Una vez celebrada la audiencia ante la jueza Flor Berenice Gómez Peinado, el Poder Judicial tendrá un plazo de 90 días hábiles para emitir una sentencia. Fuentes Rascón reiteró la confianza del Municipio en obtener un fallo favorable, al asegurar que el proyecto cumple con todos los permisos ambientales y estudios de viabilidad técnica requeridos desde el inicio de la administración.