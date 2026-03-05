Internacional

Jueves 5 de marzo de 2026

Murió influencer tras grabar en tren

A través de las redes sociales, se viralizó un video en el que se puede ver el momento en que un influencer indio falleció mientras grababa un video en el que se colgaba de un tren en movimiento.

El video es de esta semana y fue tomado por un influencer de la India, quien le pidió ayuda a uno de sus amigos para grabar un video viral en un tren en movimiento, lo cuál terminó en tragedia.

En el video, se puede ver cómo el influencer se acomoda el pelo, luego se pone en una de las puertas del tren y comienza a hacer un pequeño baile para luego tomarse de los tubos de la puerta.

El joven influencer mira a ambos lados afuera de la puerta del tren para cerciorarse de que ningún otro ferrocarril se acerque y cuando ve que está “libre”, opta por colgarse de espaldas en la puerta, sosteniendo los tubos.

Todo iba bien, hasta que aparece un poste de la luz con el cuál el joven choca y termina por salir a gran velocidad del tren, siendo jalado por el poste, momento en que el amigo suelta el teléfono y termina el video.

El video termina en ese momento, pero los medios locales dicen que el joven murió desnucado al instante. El video fue compartido en redes sociales por el amigo del joven (Nishadji3207), quien también es influencer.

El video cuenta con más de 2.3 millones de reproducciones y en la sección de comentarios la gente está impactada por las acciones del joven, así como de molestia por subir el video ya que es una “falta de respeto”.

El joven influencer terminó por bloquear los comentarios ya que muchos de ellos eran agresivos, pero no borró el video, e incluso subió otros videos de él bailando, como si nada hubiera ocurrido.

