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Lunes 18 de mayo de 2026

Museos de Chihuahua superan el millón de visitantes durante 2025: Inegi

Los espacios culturales de Chihuahua registraron un crecimiento significativo en afluencia durante 2025, al superar por primera vez el millón de visitantes, de acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El reporte señala que los 50 museos ubicados en el estado recibieron un total de 1 millón 14 mil 413 visitantes durante el año pasado, cifra que representa un incremento de 122 mil 670 personas en comparación con 2024.

Del total registrado, 839 mil 987 visitantes acudieron a exposiciones permanentes y temporales, mientras que 174 mil 426 personas asistieron a otro tipo de actividades y eventos culturales realizados en estos espacios.

El crecimiento anual en la afluencia fue de 13.75 por ciento, impulsado principalmente por el aumento de asistentes a eventos alternos organizados dentro de los recintos culturales.

A nivel nacional, los 1,215 museos de México recibieron en conjunto 52 millones 206 mil 907 visitantes, de los cuales más de 44 millones acudieron a exposiciones y poco más de 7 millones participaron en eventos adicionales.

Dentro del ranking nacional, Chihuahua se posicionó como la entidad número once con mayor cantidad de visitantes a museos, reflejando un mayor interés ciudadano y turístico por la oferta cultural del estado.

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