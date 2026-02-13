NASA envía a cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional para misión de investigación

Viernes 13 de febrero de 2026

Cabo Cañaveral, Florida. — La NASA envió este viernes a cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional (EEI) a bordo del cohete SpaceX Falcon 9, en lo que será su última misión de investigación en este laboratorio orbital. El despegue se realizó a las 05:15 horas locales (10:15 GMT) y se espera que la tripulación llegue a la EEI el sábado.

El equipo está integrado por la francesa Sophie Adenot, los estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, y el ruso Andrei Fedyaev, siendo Fedyaev el único con experiencia previa en la estación. Durante los próximos ocho meses, realizarán experimentos científicos, incluyendo estudios sobre los efectos de la microgravedad en el cuerpo humano.

“Dejamos la Tierra, pero la Tierra no nos ha dejado a nosotros. Cuando observamos nuestro planeta desde fuera, comprendemos en seguida que estamos todos interconectados”, afirmó Jessica Meir, comandante de la misión.

Los cuatro astronautas reemplazan a una tripulación que regresó anticipadamente en enero por una emergencia médica, la primera evacuación de este tipo en la historia de la EEI, aunque la NASA no ha detallado las causas. Desde entonces, la estación ha permanecido operada por una tripulación mínima de tres personas.

La EEI, orbitando a 400 kilómetros de la Tierra, ha estado habitada de forma continua durante los últimos 25 años y está programada para ser retirada en 2030. Este laboratorio ha sido un símbolo de cooperación internacional, incluyendo la colaboración entre Occidente y Rusia, incluso tras la invasión de Ucrania en 2022.

Durante su estancia, los astronautas realizarán investigaciones clave para entender los efectos de la microgravedad y otras condiciones del espacio en la salud humana, además de contribuir a experimentos científicos que requieren un entorno orbital único.