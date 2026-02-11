México

NOTAM declaró espacio aéreo de defensa nacional en El Paso; vuelos quedaron en tierra

El Aviso a las Misiones Aéreas (NOTAM, por sus siglas en inglés) informó oficialmente a pilotos y aerolíneas sobre restricciones en el espacio aéreo de El Paso, Texas, el cual fue clasificado como espacio aéreo de defensa nacional.

En el comunicado se advirtió que podría utilizarse fuerza letal contra una aeronave si se determina que “representa una amenaza de seguridad inminente”. Asimismo, señaló que los pilotos podrían ser interceptados, detenidos e interrogados por personal de seguridad y fuerzas del orden.

Un portavoz de la Administración Federal de Aviación (FAA) indicó a NBC News que no podía ofrecer comentarios adicionales más allá de lo establecido en el NOTAM. Por su parte, el Aeropuerto Internacional de El Paso no respondió de inmediato a solicitudes de información adicional.

El aeropuerto, que atendió a 3.49 millones de pasajeros en los primeros 11 meses de 2025, confirmó en un aviso publicado en redes sociales que todos los vuelos —comerciales, de carga y de aviación general— quedaron suspendidos. Se pidió a los viajeros contactar directamente a sus aerolíneas para conocer el estatus actualizado de sus itinerarios.

Las principales aerolíneas estadounidenses, entre ellas Southwest, Delta, United y American Airlines, operan en esa terminal aérea.

De acuerdo con la plataforma Flightradar24, el último vuelo en aterrizar antes del cierre fue un avión de American Airlines procedente de Chicago, que llegó a las 10:57 p.m. del martes. Posteriormente, un vuelo privado proveniente de Everett, Washington, que tenía previsto arribar a la 1:13 a.m., fue desviado al aeropuerto de Las Cruces, Nuevo México.

No había más aterrizajes programados sino hasta después de las 9:00 a.m. del miércoles.

Previo a la entrada en vigor del NOTAM, una conversación captada por LiveATC.net entre un controlador aéreo y la tripulación de un vuelo de Southwest Airlines evidenció que la notificación fue reciente.

“Solo para avisar, al parecer va a entrar en vigor una TFR”, indicó el controlador, en referencia a una restricción temporal de vuelo. “Notifíquenle a Southwest y a todos los demás que a las 06:30 por los próximos 10 días estamos detenidos. Paro total en tierra.”

Ante ello, la tripulación preguntó: “¿Entonces el aeropuerto está totalmente cerrado?”, a lo que el controlador respondió que acababan de ser informados sobre la medida.

