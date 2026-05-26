NUTRIFEST URN promoverá salud, nutrición y bienestar integral en Chihuahua

Martes 26 de mayo de 2026

Con el objetivo de fomentar hábitos saludables, la innovación alimentaria y el bienestar integral, la Universidad Regional del Norte realizará el próximo 28 de mayo el evento NUTRIFEST URN, una exposición gastronómica, wellness y feria de la salud que reunirá a estudiantes, docentes, especialistas y empresas invitadas en Distrito 1.

La actividad se desarrollará de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y ofrecerá una amplia variedad de servicios y actividades orientadas a la promoción de la salud, entre ellas consultas nutricionales, análisis de composición corporal, demostraciones gastronómicas, experiencias interactivas y clases de ejercicio funcional, pilates y yoga.

El evento cuenta con el respaldo de Daniel García Coello, quien ha impulsado proyectos académicos enfocados en la formación integral y el desarrollo profesional de los estudiantes universitarios.

La organización está a cargo de Esmeralda Enríquez Calderón, quien destacó la importancia de generar espacios donde los alumnos puedan aplicar sus conocimientos en escenarios reales y fortalecer su vínculo con la comunidad.

Dentro del programa participarán estudiantes de las licenciaturas en Nutrición y Gastronomía, así como alumnos que realizan prácticas profesionales y servicio social. Además, se contará con la colaboración de empresas del sector salud y bienestar, entre ellas Yakult y Hábits, que ofrecerán actividades enfocadas en la prevención y el cuidado de la salud.

Asimismo, asistirán instituciones invitadas como el Colegio Regional Bilingüe, la Preparatoria Ángel Trías y la Escuela de Paramédicas, fortaleciendo el carácter educativo y comunitario del encuentro.

Los organizadores señalaron que NUTRIFEST URN busca consolidarse como un espacio de aprendizaje, convivencia y promoción de estilos de vida saludables, acercando a la población información útil sobre nutrición, actividad física y bienestar.

La entrada será gratuita y estará abierta al público en general, especialmente para quienes viven, trabajan o visitan la zona de Distrito 1. Como recomendaciones para los asistentes, se sugiere acudir con ropa deportiva cómoda, llevar agua, protector solar y, en caso de participar en las actividades wellness, un tapete de yoga.

Además, la universidad anunció que el próximo 2 de junio llevará a cabo un Open House para que los interesados conozcan la oferta académica, instalaciones y oportunidades profesionales de las licenciaturas en Nutrición y Gastronomía.