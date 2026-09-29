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Martes 29 de septiembre de 2026

NYT señala que polémicas en torno a “Andy” López Beltrán ponen presión sobre Morena y Sheinbaum

México.- Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y figura relevante dentro de Morena, se ha convertido en uno de los personajes que concentran cuestionamientos y presión política sobre el movimiento fundado por su padre y sobre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, de acuerdo con un análisis publicado por The New York Times y retomado por medios nacionales.

El señalamiento ocurre en medio de distintas controversias relacionadas con viajes de alto costo, relaciones empresariales y menciones indirectas en investigaciones vinculadas con presunto contrabando de combustibles y corrupción.

Hasta ahora, sin embargo, la propia presidenta Sheinbaum ha señalado que no tiene conocimiento de una investigación formal abierta contra López Beltrán y ha insistido en que cualquier acusación debe sustentarse en pruebas que correspondan analizar a la Fiscalía General de la República.

Entre los temas que han colocado a López Beltrán bajo escrutinio público se encuentra su cercanía con el empresario Amílcar Olán, quien ha sido señalado en investigaciones periodísticas por presuntas irregularidades relacionadas con contratos gubernamentales y combustible. Sheinbaum ha sostenido que corresponde a la FGR determinar si existen elementos suficientes para iniciar o ampliar investigaciones.

También han generado críticas los viajes realizados por López Beltrán al extranjero, particularmente unas vacaciones en Japón, al considerarse que contrastaban con el discurso de austeridad promovido históricamente por Morena.

El análisis atribuido al diario estadounidense plantea que estas controversias representan un desafío político para Sheinbaum, quien debe mantener distancia de posibles conductas irregulares dentro de su propio movimiento y, al mismo tiempo, preservar la cohesión de Morena.

La presidenta ha reiterado en distintas ocasiones que no se deben abrir investigaciones únicamente a partir de señalamientos públicos o periodísticos y que corresponde a las autoridades ministeriales determinar si existen pruebas suficientes para proceder.

Hasta el momento, no existe información pública que confirme que Andrés Manuel López Beltrán esté formalmente acusado o sujeto a proceso penal por los señalamientos mencionados.

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