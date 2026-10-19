“Nadie está por encima de la ley”: Maru Campos fija postura tras detención de César Jáuregui

Lunes 19 de octubre de 2026

La gobernadora Maru Campos fijó postura sobre la detención del exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, y aseguró que su administración no protegerá a ningún exfuncionario, pero tampoco permitirá persecuciones, al sostener que será la justicia la que determine las responsabilidades derivadas del caso.

“Nadie que sirva o que haya servido en mi gobierno, nadie está por encima de la ley. En Chihuahua la ley se aplica sin distinción. Aquí no se protege a nadie ni se persigue a nadie”, afirmó la mandataria en un mensaje dirigido a los chihuahuenses.

Campos recordó que desde el 24 de abril, un día después de reunirse con el secretario de Seguridad Pública federal para abordar el operativo de El Pinal, Morelos, ordenó crear una unidad especializada dentro de la Fiscalía General del Estado para investigar posibles delitos o faltas graves cometidas por servidores públicos.

Explicó que esa investigación concluyó recientemente su etapa inicial y derivó en la judicialización del caso por delitos del fuero común, proceso que actualmente se encuentra en manos del Poder Judicial.

“La Fiscalía del Estado hizo lo que le corresponde y ha informado oportunamente el estado del proceso. La determinación del proceso corresponde al Poder Judicial”, puntualizó.

Defiende cooperación internacional, pero “dentro de la ley”

Uno de los puntos centrales del mensaje de Campos fue la participación y colaboración de autoridades extranjeras, asunto que se encuentra en el centro de las investigaciones relacionadas con el operativo de El Pinal.

La Gobernadora sostuvo que la cooperación internacional para combatir al crimen organizado es legítima y necesaria, pero subrayó que debe desarrollarse mediante los canales institucionales correspondientes.

“La cooperación con autoridades de otros países es legítima y muy necesaria, pero debe darse con apego a la ley, como siempre lo habíamos venido haciendo, es decir, a través de conductos institucionales”, expresó.

Campos agregó que esa será la regla que deberá observar cualquier dependencia bajo su administración: “Así actúa mi gobierno y así lo exigiré a todas las instituciones a mi cargo”.

Chihuahua colaborará con la FGR

Respecto al procedimiento federal contra Jáuregui, la mandataria hizo una separación entre las investigaciones. Explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) judicializó una causa distinta, correspondiente al ámbito federal y sustentada en sus propias indagatorias.

Aseguró que el Gobierno de Chihuahua atenderá cualquier solicitud de información o diligencia que formule la Federación, siempre dentro del marco legal.

Además, dejó abierta la posibilidad de nuevas actuaciones contra el exfiscal u otros involucrados.

“Si de las investigaciones en curso derivan otros hechos relacionados con el ejercicio de su cargo, la Fiscalía del Estado actuará en el ámbito de su competencia y aportará a la autoridad federal toda la información que requiera”, advirtió.

“Aquí no se protege a nadie ni se persigue a nadie”

Campos cerró su mensaje asegurando que el Gobierno del Estado continuará combatiendo al crimen organizado y mantendrá la coordinación con el Gobierno de México y con socios internacionales, pero insistió en que cualquier colaboración deberá mantenerse dentro de la legalidad.

“Vamos a seguir combatiendo el crimen organizado con toda la fuerza del Estado, con la mayor colaboración y cooperación posible con el Gobierno de México y con nuestros socios estratégicos, y siempre dentro de la ley”, señaló.

El pronunciamiento representa la postura pública de la Gobernadora tras la detención de quien fuera uno de los funcionarios de mayor peso de su administración y ocurre mientras Jáuregui enfrenta, por separado, procedimientos en los ámbitos estatal y federal, cuya responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades judiciales.