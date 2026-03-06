El Estado

Viernes 6 de marzo de 2026

Nancy “La China” Frías gestiona arranque de obra de alcantarillado en la colonia Deportistas

Después de más de cuatro décadas sin acceso a drenaje sanitario, vecinas y vecinos de la colonia Deportistas finalmente verán iniciada una obra que mejorará las condiciones de vida de sus familias.

La diputada Nancy “La China” Frías participó en el arranque de la obra de alcantarillado sanitario, resultado de la gestión realizada junto con habitantes de la colonia y en coordinación con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).

Durante el evento, la legisladora recordó que la necesidad surgió directamente de las y los vecinos.

“Recuerdo muy bien cuando una vecina de la colonia me dijo: ‘Diputada, aquí llevamos más de 40 años sin drenaje’. Ese día hicimos un compromiso muy claro: no dejar este problema en el olvido y empezar a gestionarlo”, expresó.

Frías también agradeció la respuesta y disposición de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, así como el trabajo del presidente del organismo, Alan Falomir, por hacer equipo para que esta obra pudiera concretarse.

“Reconozco la disposición de la JMAS y el trabajo de su presidente, Alan Falomir, porque cuando las instituciones escuchan a la gente y trabajan en equipo, las soluciones sí llegan a las colonias”, señaló.

La obra contempla 277 metros lineales de línea general de alcantarillado sanitario y 120 metros de descargas domiciliarias, con una inversión total de 777 mil 713 pesos.

De este monto, 680 mil 133 pesos son aportados por la JMAS, mientras que 97 mil 580 pesos corresponden a la participación de los beneficiarios, quienes también contribuyeron para hacer posible el proyecto.

Frías destacó que este tipo de obras demuestran que cuando ciudadanía y autoridades trabajan en conjunto, los resultados llegan.

“La política tiene que servir para resolver problemas reales. Cuando escuchamos a la gente, gestionamos y trabajamos en equipo, las cosas sí cambian”, señaló.

La diputada reiteró que continuará recorriendo colonias y gestionando soluciones para las necesidades más urgentes de las familias chihuahuenses.

“Aquí no paramos. Seguimos trabajando de la oficina a la calle y de la calle a la oficina para que las gestiones se conviertan en resultados”, concluyó.

