Lunes 20 de octubre de 2025

Nancy “La China” Frías se suma al Chamarratón 2025 “Juntos contra el Frío”

Chihuahua, Chih.- Con el objetivo de seguir fortaleciendo las acciones de solidaridad y apoyo a las familias más vulnerables durante la temporada invernal, Nancy “La China” Frías, en representación de las y los diputados del Grupo Parlamentario del PAN, realizó la entrega de 500 chamarras al DIF Estatal, uniéndose al programa Chamarratón 2025 “Juntos contra el Frío”.

Durante el evento, la China Frías destacó que este tipo de iniciativas reflejan el espíritu solidario que caracteriza a las y los chihuahuenses, y reafirmó el compromiso del Congreso del Estado de trabajar de la mano con las instituciones que promueven el bienestar social.

“Cuando unimos esfuerzos, los resultados son mucho más grandes. Desde el Congreso, las y los diputados del PAN estamos convencidos de que apoyar a quienes más lo necesitan es una responsabilidad compartida. Con estas chamarras buscamos llevar un mensaje de esperanza y calidez a cientos de niñas, niños, personas mayores y familias que enfrentan el invierno en condiciones difíciles”, expresó Frías.

El Chamarratón 2025 “Juntos contra el Frío”, impulsado por el DIF Estatal, tiene como propósito recolectar y distribuir prendas de abrigo a comunidades vulnerables en distintos municipios del estado. Cada donativo se convierte en una oportunidad para proteger del frío a quienes más lo necesitan, reforzando el sentido de unidad y empatía que caracteriza a Chihuahua.

Nancy “La China” Frías reconoció el esfuerzo del DIF Estatal por generar espacios de participación y colaboración, donde instituciones públicas, empresas y ciudadanía pueden sumar su granito de arena para hacer la diferencia. Asimismo, hizo un llamado a continuar participando en este tipo de campañas que promueven el valor de la solidaridad y el trabajo en equipo.
“Nuestro deber como servidores públicos no termina en el Congreso. También está en las calles, en las comunidades, y en cada acción que pueda mejorar la vida de las personas. Hoy más que nunca debemos ser cercanos, humanos y conscientes del papel que tenemos en la construcción de un mejor Chihuahua”, agregó.

Con esta entrega, las y los diputados del PAN en el Congreso del Estado refrendan su compromiso con el bin común y con las causas que fortalecen el tejido comunitario, apostando siempre por un Chihuahua más cálido, justo y solidario.

Comercios en la zona norte cumplen con precio de canasta básica, reporta Profeco

