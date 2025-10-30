Naranjeros dejan tendidos a Tomateros y empatan el Clásico del Pacífico

Jueves 30 de octubre de 2025

En un vibrante duelo del Clásico de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, los Naranjeros de Hermosillo dejaron tendidos en el terreno a los Tomateros de Culiacán con marcador de 5-4, gracias a un batazo oportuno de Reivaj García, quien se vistió de héroe y dio a su equipo la victoria para igualar la serie en la capital sonorense.

Los locales tomaron la delantera desde la primera entrada con doblete de José Cardona, toque de sacrificio de Jasson Atondo y sencillo productor de Harold Ramírez. Sin embargo, los Tomateros respondieron en el segundo inning con imparables de Brady Whalen e Ildefonso Ruiz, que pusieron el juego 2-1 a su favor.

El encuentro mantuvo la emoción hasta el último turno, cuando los Naranjeros aprovecharon un descuido defensivo y sellaron el triunfo frente a un estadio completamente entregado.

En otros resultados de la jornada, los Águilas de Mexicali se impusieron 5-4 en diez entradas al Tucson Baseball Team, gracias a un batazo clave de Norberto Obeso, mientras que los Algodoneros de Guasave rompieron una racha de siete derrotas consecutivas al vencer 12-1 a los Jaguares de Nayarit, con destacadas actuaciones ofensivas de Ricardo “Ricky” Álvarez y Sebastián Lizárraga, quienes produjeron tres carreras cada uno.