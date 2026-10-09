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Viernes 9 de octubre de 2026

Navi Pillay gana el Premio Nobel de la Paz 2026 por su defensa del derecho internacional

Oslo, Noruega.- La jurista sudafricana Navi Pillay, ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y exjueza de la Corte Penal Internacional, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026 por su trayectoria en favor de la paz, los derechos humanos y el derecho internacional.

El Comité Noruego del Nobel destacó su trabajo durante varias décadas para fortalecer la justicia internacional y exigir responsabilidades por crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidio.

Pillay, de 85 años, desarrolló una parte importante de su carrera en Sudáfrica, donde combatió jurídicamente el apartheid, y posteriormente participó en tribunales internacionales relacionados con el genocidio de Ruanda y la Corte Penal Internacional.

También fue alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014 y más recientemente encabezó una comisión de investigación de Naciones Unidas sobre el conflicto israelí-palestino, cuyo informe concluyó que Israel cometió genocidio en Gaza, conclusión rechazada por el gobierno israelí.

El Comité Nobel consideró que su trayectoria representa la defensa de las instituciones internacionales y del Estado de derecho en un contexto mundial marcado por guerras y crecientes cuestionamientos a los organismos multilaterales.

Con este reconocimiento, Pillay se convierte en la quinta persona sudafricana en recibir el Nobel de la Paz. La ceremonia de entrega se realizará el próximo 10 de diciembre en Oslo.

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