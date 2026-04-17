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Viernes 17 de abril de 2026

Nayib Bukele promulga reforma que permite cadena perpetua a menores por delitos graves

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, promulgó un paquete de reformas legales que permite imponer cadena perpetua a menores de edad, a partir de los 12 años, en casos de delitos graves.

Entre los delitos que pueden ser sancionados con prisión de por vida se encuentran homicidio, terrorismo y violación, de acuerdo con las modificaciones aprobadas al marco penal.

Las reformas incluyen cambios a la Ley Penal Juvenil, eliminando el procedimiento especial que anteriormente aplicaba a menores infractores, lo que abre la puerta a sanciones más severas dentro del sistema de justicia.

No obstante, la legislación contempla revisiones periódicas de las condenas, con el objetivo de que los menores puedan aspirar a esquemas de libertad controlada bajo ciertas condiciones.

La medida ha generado cuestionamientos por parte del Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que advirtió sobre posibles afectaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En respuesta, Bukele defendió la reforma al señalar que el esquema anterior generaba “impunidad” y limitaba la capacidad del Estado para sancionar delitos de alto impacto.

Las modificaciones se enmarcan en la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno salvadoreño bajo el estado de excepción, mediante el cual se han detenido a más de 90 mil personas, aunque con restricciones a garantías constitucionales como la libertad de reunión y la inviolabilidad de las comunicaciones.

El Gobierno sostiene que estas medidas han permitido una reducción significativa en los índices de homicidio, tras años de violencia atribuida a pandillas.

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