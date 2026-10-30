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Viernes 30 de octubre de 2026

Neblina cubre gran parte de Chihuahua y reduce visibilidad en zona suroriente

Una densa neblina cubrió diferentes sectores de la ciudad de Chihuahua durante la mañana de este viernes, principalmente en la zona suroriente, provocando una reducción considerable de la visibilidad para los automovilistas.

Uno de los puntos donde se reportaron mayores afectaciones fue en las inmediaciones del paso superior de la carretera a Aldama y Fuerza Aérea, donde conductores señalaron dificultades para observar el camino.

Sobre la carretera a Aldama, a la altura del C-7, la presencia de neblina comenzó a disminuir; sin embargo, hacia el municipio de Aldama las condiciones persistieron.

Habitantes de sectores como Punta Naranjos también reportaron la presencia del fenómeno durante las primeras horas del día.

Ante la reducción de visibilidad, se recomienda a los automovilistas disminuir la velocidad, mantener una distancia segura entre vehículos y circular con las luces encendidas, especialmente en carreteras y vialidades donde la neblina permanezca.

La presencia de neblina resulta poco habitual con esta intensidad en la capital de Chihuahua, por lo que se pide extremar precauciones mientras continúen estas condiciones.

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