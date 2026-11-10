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Martes 10 de noviembre de 2026

Neblina provoca accidente de tráiler y bloquea carretera de Chihuahua a Juárez

La presencia de una densa neblina y las condiciones de baja visibilidad registradas durante la mañana de este martes 10 de noviembre habrían contribuido a un accidente de un tráiler sobre la carretera que conecta Chihuahua con Ciudad Juárez, provocando la obstrucción de los carriles de circulación.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 94, en el sentido de Chihuahua hacia Ciudad Juárez, donde el conductor de una unidad de carga perdió el control del vehículo por causas que aún no han sido determinadas oficialmente.

Tras el incidente, la cabina del tráiler quedó orientada en sentido contrario a su circulación original, mientras que el semirremolque terminó atravesado sobre la carretera, impidiendo el paso de otros automovilistas.

Desde las primeras horas de este martes, conductores que transitaban por esta vía reportaron bancos de niebla que reducían considerablemente la visibilidad, situación que representa un riesgo para quienes circulan por la zona.

Aunque las condiciones meteorológicas se consideran un posible factor relacionado con el accidente, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la causa del percance.

De acuerdo con los primeros reportes, no se registraron personas lesionadas y los daños fueron únicamente materiales.

El incidente generó afectaciones a la circulación en una de las principales vías de comunicación del estado, por lo que se recomienda a los conductores extremar precauciones, reducir la velocidad y mantener una distancia adecuada entre vehículos ante la presencia de neblina.

Hasta el momento del reporte no se había informado sobre la reapertura de los carriles afectados.

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