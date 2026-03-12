Necesario solucionar problemática de proliferación de garrapatas y perros de la calle: Óscar Avitia

Jueves 12 de marzo de 2026

Ante la alta estadísticas de proliferación de garrapatas y perros en situación de calle en el estado de Chihuahua, el diputado de morena, Óscar Daniel Avitia Arellanes, cuestionó al titular de la Secretaría de Salud del Estado, en materia de protección y prevención en el tema.

En su exposición de motivos el legislador argumentó que la protección de la salud pública constituye una de las responsabilidades fundamentales del Estado, pues de ella depende el bienestar y la seguridad de la población.

Óscar Avitia señaló que uno de los problemas que ha comenzado a generar preocupación entre la población del Estado de Chihuahua, es la proliferación de garrapatas en distintos sectores de la ciudad, situación que representa un riesgo para la salud pública debido a la posibilidad de transmisión de enfermedades tanto a animales como son los perros, así como a seres humanos.

En el caso particular de Ciudad Juárez, las condiciones climáticas favorecen la presencia y reproducción de garrapatas, ya que durante gran parte del año se registran altas temperaturas que generan un ambiente propicio para su desarrollo. Durante la temporada de calor, las temperaturas pueden superar los 35 grados centígrados, lo que facilita la reproducción de estos parásitos.

El legislador morenista agregó que entre las enfermedades que pueden transmitirse por medio de la picadura de garrapatas se encuentra la rickettsiosis, “Si no se atiende de manera oportuna, esta enfermedad puede poner en riesgo la vida de las personas. También se han identificado otros padecimientos asociados a estos parásitos que afectan tanto a animales como a seres humanos”, alertó Óscar Avitia.

En este sentido, uno de los factores que contribuye de manera significativa a la proliferación de garrapatas en la vía pública es la gran cantidad de perros en situación de calle que existen en Ciudad Juárez.

Por lo anterior el legislador de morenista formulo una serie de cuestionamientos dirigidos a Gilberto Baeza Mendoza, secretario de Salud del Gobierno del Estado:

1. ¿Qué acciones de prevención, control o vigilancia epidemiológica ha implementado la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua, para atender la proliferación de garrapatas en el estado, particularmente en Ciudad Juárez?

2. ¿La Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua mantiene coordinación con autoridades municipales, estatales o federales para atender la problemática relacionada con la proliferación de garrapatas y la sobrepoblación de animales en situación de calle?

3. ¿Existen programas de apoyo o mecanismos de coordinación institucional mediante los cuales la Secretaría de Salud participe en campañas de vacunación, esterilización o atención veterinaria dirigidas a reducir la población de animales en situación de calle, particularmente en el municipio de Ciudad Juárez?

4. ¿La Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua, tiene previsto implementar o fortalecer acciones preventivas para atender la problemática descrita, particularmente en lo relativo a campañas de prevención, control sanitario y coordinación interinstitucional?

5. ¿La Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua, cuenta con campañas permanentes de información y prevención dirigidas a la población respecto a los riesgos de las enfermedades transmitidas por garrapatas? ¿En caso afirmativo, describir dichas campañas?

6. ¿Señale si se tiene registro del número de mordeduras de perro reportadas en el estado durante los últimos cinco años, especificando cuántas corresponden al municipio de Ciudad Juárez?

7. ¿La Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua, cuenta con diagnósticos, estudios o reportes oficiales sobre la presencia y proliferación de garrapatas en el municipio de Ciudad Juárez? En caso afirmativo, remitir copia de dichos documentos y señalar los principales hallazgos

8. ¿La Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua, cuenta con programas o estrategias específicas para atender los riesgos sanitarios derivados de la sobrepoblación de perros en situación de calle?

9. ¿Existe coordinación institucional con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua, así como con autoridades municipales de Ciudad Juárez, para implementar estrategias conjuntas orientadas al control sanitario de animales y la prevención de enfermedades?

10. Señale el número de mordeduras de perro registradas en el Estado de Chihuahua durante los últimos cinco años, desglosando la información por año y especificando cuántas corresponden al municipio de Ciudad Juárez.

11. ¿Cuántos casos de rickettsiosis o fiebre manchada se han registrado en el Estado de Chihuahua durante los últimos cinco años, indicando cuántos corresponden al municipio de Ciudad Juárez?