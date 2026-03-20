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Viernes 20 de marzo de 2026

Netanyahu anuncia cese de ataques a yacimiento de gas iraní tras reclamo de Trump

Jerusalén.- El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informó que su país suspenderá los ataques futuros contra un yacimiento de gas en Irán, luego de una solicitud directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"El Presidente Trump nos pidió que suspendiéramos los ataques futuros, y eso es lo que estamos haciendo", declaró Netanyahu durante una conferencia de prensa.

Trump explicó que había solicitado a Netanyahu no volver a atacar yacimientos de gas en Irán, tras la represalia de la República Islámica sobre instalaciones energéticas en Qatar. "Le dije: ’No hagas eso’, y no lo hará", aseguró el mandatario estadounidense desde la Oficina Oval.

Netanyahu señaló que Israel actuó de manera independiente en el ataque y destacó la coordinación entre ambos líderes: "Miren, no creo que dos líderes hayan estado tan coordinados como el Presidente Trump y yo. Él es el líder. Yo soy su aliado. Estados Unidos es el líder".

El anuncio generó un impacto inmediato en los mercados energéticos, ya que el precio del barril de petróleo, que había alcanzado los 119 dólares, descendió a 105.8 dólares tras la declaración de Netanyahu.

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