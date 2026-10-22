Netflix crece en ingresos, pero preocupa estancamiento en tiempo de visualización

Jueves 22 de octubre de 2026

Los Ángeles, California.– Netflix reportó ingresos por casi 12 mil 900 millones de dólares durante el tercer trimestre de 2026, un crecimiento de 12% respecto al mismo periodo del año anterior, aunque se trata de su menor avance porcentual trimestral en los últimos tres años.

La utilidad neta aumentó 44%, hasta cerca de 3 mil 700 millones de dólares, pero las acciones de la compañía cayeron más de 5% en operaciones posteriores al cierre, ante las preocupaciones de los inversionistas por el estancamiento en el tiempo que los usuarios pasan dentro de la plataforma.

Netflix reconoció que el crecimiento en horas de visualización se ha debilitado, particularmente en Estados Unidos y Canadá. En esos mercados, los ingresos aumentaron 11% en el trimestre, por debajo del crecimiento de 17% registrado un año antes.

La compañía, que cuenta con alrededor de 325 millones de suscriptores, enfrenta una mayor competencia de plataformas como YouTube. De acuerdo con datos de Nielsen, Netflix concentró alrededor de 7.8% del tiempo de visualización de televisión en Estados Unidos durante julio, mientras que YouTube superó el 14%.

La empresa también ha enfrentado dificultades para generar nuevos éxitos capaces de sustituir fenómenos como Stranger Things o El juego del calamar. Algunos programas que regresaron con nuevas temporadas registraron una caída en audiencia, mientras que las películas estrenadas durante el verano tampoco alcanzaron niveles similares a los grandes éxitos de años anteriores.

En medio de este escenario, Netflix inició una reestructuración interna que incluye el recorte de aproximadamente 6% de su plantilla y cambios en su área de contenidos. Bela Bajaria dejó la dirección de contenidos y será sustituida por Peter Rice, exejecutivo de Fox y Disney.

El codirector ejecutivo Ted Sarandos descartó un cambio radical de estrategia y sostuvo que la compañía necesita mejorar su ejecución, especialmente en Estados Unidos, mientras apuesta por nuevas producciones, eventos en vivo y una mayor presencia temporal de algunas películas en salas de cine.

Pese a la desaceleración en la interacción de los usuarios, Netflix mantiene una de las tasas de cancelación más bajas entre las principales plataformas de streaming, lo que refleja que conserva una base de suscriptores sólida aunque enfrenta el reto de aumentar nuevamente el tiempo de consumo de sus contenidos.