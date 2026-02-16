El Estado

Lunes 16 de febrero de 2026

“Ni 386 cuerpos alcanzaron para que hubiera justicia”: Cuauhtémoc Estrada Sotelo arremete por liberación del dueño del Crematorio Plenitud

El coordinador de los diputados de morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, condenó la liberación del propietario del Crematorio Plenitud, lugar en el que fueron localizados 386 cadáveres, acumulados durante años en condiciones insalubres, e inhumanas y cuestionó severamente la actuación de las autoridades judiciales y administrativas involucradas en el caso.

“386 cadáveres apilados por años, tratados como cosas o como objetos, no fueron suficientes para encontrar justicia. ¿Qué atrocidades tienen que pasarnos en Ciudad Juárez para que encontremos justicia de nuestras autoridades?”, expresó el legislador al referirse al amparo concedido por el juez federal Luis Eduardo Rivas Martínez, titular del Juzgado Séptimo de Distrito, mediante el cual se ordenó la liberación del empresario José Luis A.C.

El diputado señaló que, si bien el propietario del crematorio tiene una responsabilidad central por la violación a protocolos y por vulnerar la dignidad de las personas fallecidas y sus familias, no es el único actor que debe responder ante la ley. “¿Qué pasa con las autoridades que estaban encargadas de inspeccionar y vigilar este tipo de negocios? Durante años y meses no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo”, cuestionó.

Ante este panorama, Estrada Sotelo advirtió que morena no permitirá que el caso se diluya en un “juego de pimpón de responsabilidades” entre el Poder Judicial y la Fiscalía. “Queremos a todos los responsables: a las autoridades que fueron omisas y al propietario que faltó a su ética y a su trabajo, vulnerando la dignidad de los fallecidos y de sus familiares”, sostuvo.

El legislador recordó que, desde el Congreso del Estado, presentó con anterioridad una iniciativa relacionada con la regulación, supervisión y control de establecimientos dedicados a la disposición y cremación de restos humanos, precisamente para evitar hechos como los ocurridos en el Crematorio Plenitud.

De acuerdo con datos oficiales, hasta el momento han sido identificados 191 cuerpos mediante pruebas de ADN y 187 han sido entregados a sus familiares, mientras que 195 permanecen sin identidad.

“¿De verdad es esto lo que merece Ciudad Juárez? ¿Es esto lo que merecen las familias que confiaron en que sus seres queridos tendrían un proceso digno?”, concluyó Cuauhtémoc Estrada Sotelo, al reiterar su exigencia de justicia integral y responsabilidades claras en uno de los casos más graves de vulneración a la dignidad humana registrados en la entidad.

