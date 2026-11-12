Ni el New York Times encontró pruebas de que César Jáuregui autorizara presencia de agentes extranjeros: Héctor Villasana

Jueves 12 de noviembre de 2026

Ni siquiera la investigación publicada por el diario estadounidense The New York Times contiene una sola referencia que permita establecer que el exfiscal de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, tenía conocimiento o autorizó la presencia operativa de agentes extranjeros, afirmó el abogado defensor Héctor Villasana.

Durante una entrevista concedida la mañana de este miércoles a la periodista Azucena Uresti, el litigante se refirió al reportaje publicado un día antes por el periódico estadounidense, relacionado con el caso que derivó en las acusaciones contra el exfiscal chihuahuense.

“Lo que nosotros destacamos es lo mismo que hemos venido diciendo, Azucena, no hay una sola referencia, aun ahora en la investigación que hizo el New York Times, que dirija a que el licenciado Jáuregui tenía conocimiento o haya autorizado la presencia operativa de estas personas”, expresó Villasana.

El defensor explicó que Jáuregui nunca ha eludido la responsabilidad que le correspondía como titular de la Fiscalía General del Estado, al grado de que decidió separarse de su cargo al reconocer que debió tener mayor conocimiento y diligencia sobre lo que ocurría al interior de la institución.

Sin embargo, subrayó que asumir esa responsabilidad es completamente distinto a haber participado o autorizado los hechos que ahora se le atribuyen.

“Pero de ahí a que se enjuicie por traición a la patria o por ejercicio ilegal del servicio público, son dos cosas muy distantes”, puntualizó.

Villasana reiteró que la defensa sostiene que no existen elementos que acrediten que César Jáuregui hubiera autorizado la participación operativa de agentes extranjeros en los hechos investigados.

Asimismo, informó que los recursos de apelación presentados contra las resoluciones judiciales dictadas tanto en Chihuahua como en el penal federal del Altiplano ya se encuentran en trámite.

Explicó que los jueces establecieron un plazo de dos meses para la investigación complementaria, que vencería alrededor del 23 o 24 de diciembre, mientras que las apelaciones podrían tardar entre dos y cuatro meses en resolverse.

Finalmente, el abogado señaló que César Jáuregui se mantiene tranquilo frente al proceso judicial y reiteró que la defensa continuará utilizando los recursos legales disponibles para combatir las acusaciones que enfrenta.

El exfiscal permanece privado de su libertad en el penal federal del Altiplano, vinculado a proceso por el delito de traición a la patria, acusación que su defensa considera injustificada y desproporcionada.