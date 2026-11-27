Viernes 27 de noviembre de 2026

Decenas de compradores hicieron largas filas desde temprana hora para aprovechar los descuentos de una de las jornadas comerciales más importantes de Estados Unidos.

Las bajas temperaturas registradas este viernes 27 de noviembre en El Paso, Texas, no impidieron que decenas de personas acudieran a distintos establecimientos comerciales para aprovechar las promociones del Black Friday.

Incluso, algunos compradores acamparon en las inmediaciones de las tiendas para ser de los primeros en ingresar y acceder a las ofertas.

El Black Friday, conocido como Viernes Negro, se celebra anualmente un día después del Día de Acción de Gracias y marca el inicio de una de las temporadas de mayor actividad comercial en Estados Unidos, previo a las festividades navideñas.

El término surgió entre las décadas de 1950 y 1960, cuando la policía de Filadelfia comenzó a utilizarlo para describir el congestionamiento vial y las aglomeraciones provocadas por las compras masivas.