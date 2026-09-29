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Martes 29 de septiembre de 2026

Ni la lluvia detuvo el encuentro de César Jáuregui con vecinos de Valle de la Madrid

A pesar de la lluvia que se presentó durante la reunión, César Jáuregui Moreno permaneció junto a vecinos de la colonia Valle de la Madrid para escuchar de primera mano los problemas y necesidades que enfrentan diariamente en su sector.

El encuentro continuó bajo la lluvia, mientras los asistentes plantearon diversas situaciones relacionadas con su colonia y compartieron con Jáuregui su visión sobre lo que hace falta atender para mejorar las condiciones de las familias que viven en esta zona de la ciudad.

Jáuregui agradeció especialmente a los vecinos que decidieron permanecer en el lugar y continuar la conversación, y destacó que este tipo de reuniones permiten conocer los problemas directamente de quienes los viven todos los días.

“Nos agarró la lluvia en Valle de la Madrid, pero la plática siguió. Gracias a los vecinos por quedarse y a Isela Meléndez por reunirnos. Hasta con lluvia se disfruta escuchar y convivir con la gente”, expresó.

Durante el encuentro, reiteró que seguirá recorriendo las colonias de Chihuahua y manteniendo reuniones directas con sus habitantes, bajo una dinámica en la que primero se escuche a la gente y se conozca de cerca lo que ocurre en cada comunidad.

Jáuregui agradeció también a Isela Meléndez por convocar a los vecinos y generar el espacio para una conversación abierta sobre Valle de la Madrid.

Al finalizar, señaló que estos recorridos continuarán en distintos puntos de Chihuahua, con el propósito de seguir escuchando y manteniendo contacto directo con las familias de la ciudad.

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