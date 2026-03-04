El Estado

Miércoles 4 de marzo de 2026

“Ni ventanas, ni paredes, la prioridad es la Seguridad de las Mujeres": América Aguilar a UACH

“Nos gustaría que rectoría implemente los protocolos para eliminar el acoso y la violencia sexual en la institución educativa, en lugar de preocuparse por los vidrios de un edificio” dijo la Diputada América Aguilar ante el anuncio de que la Rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) implementará medidas de protección en su edificio con motivo de la marcha del 8M.

En un llamado de conciencia a la Universidad, la legisladora pidió que se escuche el grito colectivo que representa la movilización del 8 de Marzo, y se atiendan las denuncias que se han dado por acoso y violencia de género en la escuela, priorizando la seguridad de las mujeres sobre una fachada.

Si bien, la UACH ha hecho extensivo que las denuncias y los casos han sido documentados, insistiendo en que las cifras son públicas, Aguilar Gil señala que: “Evidentemente las medidas implementadas no han sido efectivas de ahí las manifestaciones, por lo que es necesario revisar la situación, responder a las denuncias existentes y sobre todo prevenir que los casos de acoso y violencia contra las mujeres sigan ocurriendo”.

Cabe destacar que la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UACH informó que fue durante el 2024 cuando se hicieron más denuncias por violencia de género, con al menos 35 casos, señalando que esperan un número similar para este 2026.

Ante esto, América Aguilar señala la urgencia de actuar: “Necesitamos respuestas, seguimiento de los casos y resultados, necesitamos que la UACH le responda a las mujeres no a los edificios, los edificios no son los que están gritando por justicia” Finalizó la legisladora.

