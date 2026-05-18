El Estado

33.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 18 de mayo de 2026

Niega Morena desgaste tras marcha en Chihuahua; asegura que fortaleció a aspirantes rumbo al 2027

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, aseguró que la marcha realizada el pasado sábado en la ciudad de Chihuahua no representó un desgaste para los aspirantes de su partido rumbo a la gubernatura y otros cargos de elección en 2027.

Durante una conferencia de prensa, Montiel rechazó los señalamientos realizados por actores de oposición sobre una presunta baja asistencia a la movilización y afirmó que el evento mostró respaldo ciudadano.

“No hay desgaste; al contrario, lo que vimos el sábado fue una marcha con mucho entusiasmo y convicción de la gente”, declaró.

La dirigente también acusó a autoridades estatales de intentar minimizar la movilización al señalar que hubo obstáculos para su desarrollo.

“La Gobernadora no ha entendido que ya se fueron”, expresó al referirse al escenario electoral de 2027.

Para respaldar su postura, presentó cifras comparativas entre los resultados electorales de 2021 y 2024 en Chihuahua, donde aseguró que Morena pasó de obtener 401 mil votos en 2021 a 680 mil votos en 2024.

En contraste, afirmó que el Partido Acción Nacional pasó de 561 mil votos en 2021 a 370 mil sufragios en 2024, sin considerar en ambos casos a sus partidos aliados.

Durante el evento estuvieron presentes figuras como Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar, ambos señalados como perfiles visibles dentro de la llamada “galopada” de Morena rumbo a la sucesión gubernamental.

También acudieron legisladores y liderazgos morenistas que buscan posicionarse para futuras candidaturas en Chihuahua.

OMS alerta sobre “época peligrosa” por brotes de hantavirus y ébola y tensiones globales en salud

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Viralizan agresión a adulto mayor durante marcha en Chihuahua; exigen identificar al responsable

Confirma Sheinbaum congelamiento de cuentas a Rocha Moya y otros nueve señalados por EU

Sheinbaum propondrá aplazar elección judicial hasta 2028

Trump anuncia aplazamiento de posible ataque contra Irán en medio de negociaciones diplomáticas
Cuba advierte respuesta a posible agresión de EE.UU. en medio de tensiones bilaterales
FGR y FGE en tensión por investigaciones de narcolaboratorios en Chihuahua
Fallo judicial en California favorece a OpenAI en demanda interpuesta por Elon Musk
Reportan balaceras y bloqueos en la Meseta Purépecha, Michoacán tras ataque a policías comunitarios
Detiene SSPE a presuntos implicados en homicidio; resalta Gilberto Loya Plataforma Centinela para agilizar investigaciones
Fideapech impulsa financiamiento para más de 136 empresas en Chihuahua
Prohibiciones en estadios de la Copa Mundial: estos son los objetos que no podrás ingresar

Municipios

Más Noticias

Invierte Estado 20 mdp en rehabilitación de la Unidad Deportiva José “Pistolas” Meneses
Incumplen 44% de gasolineras acuerdo para vender diésel en 27 pesos: Profeco
Da seguimiento Lupita Borruel a gestiones de familias de Ladrillera Sur a través de su Casa de Enlace