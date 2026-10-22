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Jueves 22 de octubre de 2026

Niega PAN pacto entre Maru Campos y Sheinbaum por caso César Jáuregui

El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, negó que exista un supuesto pacto entre la gobernadora Maru Campos y la presidenta Claudia Sheinbaum relacionado con el proceso que enfrenta el exfiscal César Jáuregui Moreno.

El legislador rechazó las versiones que apuntan a un acuerdo político entre ambas mandatarias y señaló que, de existir algún entendimiento de ese tipo, los diputados de Morena no estarían promoviendo un punto de acuerdo para llamar a comparecer a la gobernadora ante el Congreso local.

“Por supuesto que no hay pacto alguno”, sostuvo Chávez, quien acusó a Morena de utilizar el caso con fines político-electorales.

El diputado adelantó que la bancada panista respaldará las decisiones de la gobernadora en materia de seguridad y justicia, al tiempo que defendió la libertad de expresión de los medios de comunicación frente a las distintas versiones que han surgido alrededor del caso.

Chávez afirmó que las diferencias partidistas no deben interferir en los procedimientos judiciales y reiteró que el proceso relacionado con Jáuregui debe resolverse conforme a derecho y con base en las pruebas presentadas ante las autoridades competentes.

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