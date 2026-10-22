Niega PAN pacto entre Maru Campos y Sheinbaum por caso César Jáuregui

Jueves 22 de octubre de 2026

El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, negó que exista un supuesto pacto entre la gobernadora Maru Campos y la presidenta Claudia Sheinbaum relacionado con el proceso que enfrenta el exfiscal César Jáuregui Moreno.

El legislador rechazó las versiones que apuntan a un acuerdo político entre ambas mandatarias y señaló que, de existir algún entendimiento de ese tipo, los diputados de Morena no estarían promoviendo un punto de acuerdo para llamar a comparecer a la gobernadora ante el Congreso local.

“Por supuesto que no hay pacto alguno”, sostuvo Chávez, quien acusó a Morena de utilizar el caso con fines político-electorales.

El diputado adelantó que la bancada panista respaldará las decisiones de la gobernadora en materia de seguridad y justicia, al tiempo que defendió la libertad de expresión de los medios de comunicación frente a las distintas versiones que han surgido alrededor del caso.

Chávez afirmó que las diferencias partidistas no deben interferir en los procedimientos judiciales y reiteró que el proceso relacionado con Jáuregui debe resolverse conforme a derecho y con base en las pruebas presentadas ante las autoridades competentes.