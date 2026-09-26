“Ninguna colonia tiene que estar al garete de los malandros”: César Jáuregui

Sábado 26 de septiembre de 2026

Durante un encuentro con integrantes del Club del Abuelo Manos Unidas, de la colonia Diego Lucero, César Jáuregui Moreno señaló que será necesario mejorar las condiciones de seguridad en diversas colonias de Chihuahua y aseguró conocer, por su experiencia, la manera de enfrentar esta problemática.

Al escuchar las inquietudes de los vecinos en materia de seguridad, Jáuregui sostuvo que las colonias no pueden quedar a merced de quienes alteran la tranquilidad de las familias.

“Todos sabemos aquí quiénes son los malandritos que están en su desastre. Yo nomás les voy a decir una cosa: conmigo nomás una vez van a tener chanza; a la segunda los vamos a atorar y los vamos a atorar como debe de ser, porque ninguna colonia tiene que estar al garete o a la voluntad de estos tipos”, expresó.

Jáuregui agregó que su experiencia en responsabilidades públicas relacionadas con esta materia le permite conocer las acciones necesarias para enfrentar los problemas de seguridad que se presentan en las colonias.

“Yo sé cómo hacerle. Ya he trabajado en eso y sé perfectamente qué es lo que hay que atorar, cómo atorarlo y cómo mejorar las condiciones de seguridad en las colonias de Chihuahua”, afirmó.

Durante la reunión también se abordaron necesidades relacionadas con la pavimentación y el mejoramiento de la colonia. Jáuregui agradeció a Beba Martínez por recibirlo y abrir un espacio para escuchar directamente a los integrantes del Club del Abuelo Manos Unidas.

Destacó además la importancia de fortalecer este tipo de clubes como espacios de convivencia y participación de las personas adultas mayores, y manifestó su compromiso de mantener cercanía con sus integrantes.

“Escuchar directamente siempre ayuda a entender mejor lo que está pasando. Nos seguimos viendo y tienen mi compromiso de seguir fortaleciendo estos clubes como espacios que contribuyan a su mejoramiento permanente”, señaló.

Jáuregui reiteró que continuará recorriendo las colonias de Chihuahua y escuchando directamente a sus habitantes para conocer las necesidades específicas de cada comunidad.