Ninguna persona debe ser obligada a convivir con su agresor: América Aguilar

Martes 10 de marzo de 2026

“Actualmente el agresor sale de casa, pero también es necesario que salga de la escuela, del trabajo y de otros espacios que tiene en común con la víctima, para protegerla y evitar más agresiones en su contra” informó la diputada América Aguilar quien presentó una iniciativa para separar violentadores de los lugares de convivencia obligada con sus víctimas, como medida de protección a sobrevivientes de violencia.

Cabe destacar que, si bien la violencia familiar es uno de los delitos más reportados en Chihuahua y representa una de las formas más comunes de agresión contra las mujeres, esta no se limita al ámbito del hogar, según datos de la Unidad de Violencia Laboral del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, más de la mitad de los casos que reciben (64%) son por acoso laboral.

Aguilar Gil hizo hincapié en que ninguna persona debe ser obligada a convivir con su agresor, y señaló que es la persona agresora quien debe ser separada del espacio donde se desarrolla la vida cotidiana de la víctima, pues de lo contrario: “Obligar a la víctima a abandonar su domicilio, su empleo o su proyecto de vida implicaría una forma indirecta de revictimización” dijo.

Bajo este enfoque, la iniciativa presentada incluye que las órdenes de protección dictadas por los órganos jurisdiccionales podrán implicar:

• La desocupación del agresor del domicilio común.

• La separación física y funcional del agresor en el centro de trabajo o institución donde coincida con la víctima.

• La suspensión, reubicación temporal o restricción de funciones del agresor, sin afectar los derechos laborales de la víctima

De acuerdo con la legisladora, estas medidas priorizan la seguridad de la víctima, pues reconocen el derecho humano a vivir sin violencia, y establecen de manera expresa que la separación del agresor deberá aplicarse no solo en el ámbito domiciliario, sino también en los espacios laborales, institucionales o comunitarios donde exista convivencia obligada con la víctima, evitando su revictimización.