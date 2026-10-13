“No al dedazo”: panistas exigen reglas claras para definir candidatura a la Alcaldía

Martes 13 de octubre de 2026

Un grupo mayoritario de militantes del Partido Acción Nacional (PAN) se manifestó este martes durante la reunión de consulta convocada por el Comité Directivo Municipal para conocer la opinión de los panistas sobre posibles alianzas electorales rumbo a 2027.

Los militantes dejaron clara su postura: están a favor de construir alianzas que fortalezcan al PAN de cara a la próxima elección, pero condicionaron su respaldo a que primero se establezca un método claro, democrático y transparente para seleccionar al candidato a la Presidencia Municipal de Chihuahua.

Durante el encuentro, los inconformes señalaron que antes de avanzar en acuerdos con otras fuerzas políticas, el PAN debe garantizar que su militancia y, en su caso, la ciudadanía, tengan la oportunidad de participar en la definición de quienes los representarán en las elecciones de 2027.

Entre las principales exigencias destacó la necesidad de establecer reglas claras para la selección de candidaturas, mediante alguno de los mecanismos contemplados por el partido: una elección interna con voto directo de los militantes; una consulta abierta a los ciudadanos de Chihuahua mediante centros de votación; una encuesta o estudio de opinión que permita identificar al aspirante con mayor aceptación y posibilidades de ganar la elección constitucional; o un método mixto que combine estos procedimientos.

“Primero queremos saber cómo vamos a elegir a nuestro candidato a presidente municipal. Estamos de acuerdo con las alianzas, pero no podemos aprobarlas sin tener claridad sobre las reglas y el método de selección”, fue uno de los planteamientos expresados durante la reunión.

La inconformidad también se hizo visible mediante camisetas e imágenes con la leyenda “No al dedazo”, con las que algunos participantes manifestaron su rechazo a una eventual designación directa de la candidatura a la alcaldía.

En este contexto, entre los militantes se expresaron señalamientos sobre un presunto intento de favorecer desde el Gobierno del Estado, encabezado por María Eugenia Campos Galván, una eventual candidatura de Santiago de la Peña. Se trata de señalamientos políticos de los inconformes, no de hechos acreditados.

Los panistas insistieron en que la definición de las candidaturas no debe depender de decisiones tomadas desde una oficina, sino de un procedimiento que permita conocer la voluntad de la militancia, escuchar a los ciudadanos y seleccionar a quienes tengan las mejores condiciones de competitividad electoral.

Asimismo, advirtieron que la consulta sobre las alianzas no debe convertirse en el primer paso hacia una designación anticipada de candidatos, sin que previamente se establezcan las reglas del proceso interno.

Finalmente, reiteraron que están dispuestos a respaldar acuerdos electorales que fortalezcan al PAN, siempre que se respete el derecho de los panistas a participar en las decisiones fundamentales del partido.

“Sí a las alianzas, pero primero un método democrático para elegir a nuestros candidatos. No al dedazo”, fue la postura que marcó la manifestación durante la consulta municipal.