¿ *No alcanzaste a llevar tu donativo? Ve al stand del Croquetón 2026 en Plaza de Armas

Lunes 13 de abril de 2026

Para quienes no pudieron sumarse en días anteriores a la entrega de donativos para el Croquetón 2026, el regidor del H. Ayuntamiento de Chihuahua, Luis Abraham Villegas Escandón, informó que el stand será instalado nuevamente en la Plaza de Armas a partir de este lunes 13 al jueves 16 de abril, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:30 de la tarde.

Esta actividad se realiza en coordinación con la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, así como con la regidora Rosario Ávila García, con el objetivo de continuar apoyando a perros y gatos en situación vulnerable.

Se continúa con la política del alcalde Marco Bonilla, de proteger y atender a las mascotas así como al cuidado del Medio Ambiente a través de fomentar la plantación de árboles y plantas, que mejoren la imagen de la ciudad.

Durante estos días, las y los chihuahuenses podrán donar alimento para mascotas y productos de limpieza, los cuales serán destinados a refugios del municipio, contribuyendo directamente al bienestar de los animales rescatados.

Además, como parte de esta iniciativa, cada donativo será intercambiado por una planta, promoviendo también el cuidado del medio ambiente y generando un impacto positivo en la comunidad.

El regidor Luis Villegas reiteró su reconocimiento al trabajo de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, destacando su labor permanente en rescate, adopción y concientización para reducir el número de animalitos abandonados o maltratados y refirió que desde el Ayuntamiento se trabaja con las dependencias municipales en la protección de las mascotas.

Son actividades que destacan el trabajo y resultados del gobierno de Marco Bonilla.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a aprovechar esta nueva oportunidad para sumarse, recordando que cada apoyo cuenta y hace la diferencia.