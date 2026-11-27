Viernes 27 de noviembre de 2026

A través de un mensaje de audio dirigido a ciudadanos y militantes del Partido Acción Nacional, César Gustavo Jáuregui Moreno expresó su agradecimiento por las muestras de solidaridad que ha recibido, aseguró encontrarse bien y reiteró su entereza ante las circunstancias que enfrenta.

“Les quise mandar este mensaje para decirles que estoy bien. Y que, como siempre lo hemos dicho, voy a estar a la altura de las circunstancias”, expresó el exfiscal general del Estado de Chihuahua.

Jáuregui Moreno señaló que, a través de su esposa, Angélica, ha tenido conocimiento de las expresiones de respaldo y de las acciones que han emprendido quienes se han solidarizado con él.

“Me ha dicho mi esposa, Angélica, que ustedes no han dejado morir esta lucha. Que no estoy solo. Gracias, de corazón”, manifestó.

En su mensaje, también hizo referencia a los esfuerzos de la militancia de Acción Nacional para que prevalezca la democracia y se garantice la participación de ciudadanos y panistas en los procesos de selección de candidatos.

“También sé que la militancia sigue empujando para que la democracia, para que la consulta a los ciudadanos y a los panistas, siga adelante. Me siento muy orgulloso de ustedes. De verdad”, señaló.

El exfiscal calificó como una enorme injusticia la situación que atraviesa y expresó su confianza en que volverá a encontrarse con quienes le han manifestado su respaldo.

“Este sacrificio, esta enorme injusticia, no es en vano. Sigan luchando. Sigan adelante. Un abrazo a todos… Nos vamos a ver pronto”, concluyó.