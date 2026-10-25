No existe prueba de que César Jáuregui ordenara o autorizara presencia de agentes extranjeros: defensa

Domingo 25 de octubre de 2026

La defensa jurídica de César Jáuregui Moreno informó que impugnará la resolución mediante la cual un juez federal determinó vincularlo a proceso por el delito de traición a la patria, al considerar que no existe una prueba que identifique una orden o autorización del entonces Fiscal General del Estado para permitir la participación de agentes extranjeros en un operativo.

El abogado Héctor Villasana explicó que, después de un prolongado debate entre el Ministerio Público y la defensa, el juez determinó vincular a Jáuregui Moreno en calidad de presunto coautor, aunque precisó que esta resolución es preliminar y no constituye una condena.

“Es importante aclarar que la resolución no es una condena, es una determinación preliminar de someter a un proceso”, puntualizó.

Villasana señaló que, desde la perspectiva de la defensa, la resolución presenta debilidades en su argumentación, particularmente en lo relacionado con la presunta participación de Jáuregui Moreno.

Explicó que el juez tomó en consideración las reuniones que el entonces fiscal sostuvo con el director de la Agencia Estatal de Investigación y el director de Operaciones Estratégicas, a partir de las cuales infirió que debió haber ordenado o autorizado la presencia de agentes extranjeros.

Sin embargo, el defensor fue enfático al señalar que “no existe una prueba que identifique esa orden o autorización dada por el licenciado Jáuregui”.

Agregó que también se valoró la solicitud de apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional, realizada durante una reunión de la Mesa de Seguridad y Paz, así como declaraciones públicas que Jáuregui hizo después del accidente ocurrido durante el operativo.

Sobre estas últimas, explicó que el juez las interpretó como un posible ocultamiento de información, mientras que la defensa sostiene que Jáuregui comunicó públicamente los datos que iba recibiendo de quienes se encontraban en el lugar de los hechos.

Respecto al delito imputado, Villasana indicó que el juez consideró que la presencia de cuatro agentes extranjeros durante el operativo permitía sostener que se había puesto en riesgo la soberanía e independencia de México.

No obstante, señaló que la defensa no comparte esa conclusión, pues considera que la resolución no explica suficientemente qué actos concretos habrían producido dicho riesgo.

“Advertimos debilidad en la argumentación de la resolución, se va a impugnar la misma a través de los recursos correspondientes”, sostuvo.

El abogado informó también que durante la audiencia tuvo oportunidad de conversar con César Jáuregui, a quien encontró sereno y con ánimo firme para enfrentar el procedimiento judicial.

Señaló que Jáuregui mantiene la conciencia tranquila y está decidido a continuar su defensa con entereza.

Asimismo, confirmó que durante la audiencia Jáuregui hizo llegar, por conducto de sus abogados, el mensaje escrito de su puño y letra que posteriormente circuló en redes sociales, dirigido a quienes le han expresado su respaldo.

Villasana indicó que las muestras de solidaridad y apoyo ciudadano fueron comunicadas a Jáuregui durante el encuentro con sus defensores.

Finalmente, informó que el equipo jurídico continuará trabajando en la defensa de Jáuregui Moreno y que sostendrá una nueva reunión con él para dar seguimiento al procedimiento.

La defensa reiteró que recurrirá a los mecanismos legales correspondientes para controvertir la vinculación a proceso y sostener sus argumentos ante las instancias judiciales competentes.