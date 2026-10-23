“No fue una conversación de dos amigas”: Sheinbaum revela más detalles de encuentro con Maru

Viernes 23 de octubre de 2026

Ciudad de México.– La presidenta Claudia Sheinbaum reveló nuevos detalles de la conversación que sostuvo con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y aseguró que durante el encuentro la mandataria estatal atribuyó a su entonces fiscal César Jáuregui Moreno responsabilidad por el ingreso de agentes estadounidenses y le habló de presuntas irregularidades detectadas por su administración.

Durante la conferencia matutina de este viernes 23 de octubre, Sheinbaum enfatizó que el encuentro ocurrido en el aeropuerto de Ciudad Juárez no podía tratarse como una conversación privada entre particulares debido a los cargos que ambas desempeñan.

“Porque no es una conversación de dos amigas, está hablando la gobernadora de Chihuahua con la presidenta de la República”, expresó.

Según la versión de Sheinbaum, Campos le manifestó que su exfiscal era responsable del ingreso de los agentes extranjeros y le habló también de presuntos actos de corrupción. Ante ello, la presidenta dijo haberle recomendado proceder legalmente si contaba con elementos para sostener sus señalamientos.

“Mi obligación era decirle: procede. Si tú tienes pruebas de eso, procede en tu propia Fiscalía y habla con la fiscal general de la República”, relató.

Sheinbaum aseguró que Campos aceptó acudir ante la Fiscalía General de la República (FGR) y posteriormente sostuvo una reunión con su titular.

La presidenta explicó que inicialmente decidió mantener en privado los detalles del encuentro, pero optó por hacerlos públicos después de que la propia gobernadora abordara la conversación en una entrevista.

Las revelaciones adquieren relevancia en medio de los procesos que enfrenta Jáuregui por los hechos relacionados con El Pinal y abren nuevas interrogantes sobre qué información tenía el Gobierno de Chihuahua, cuándo la conoció y qué acciones emprendió a partir de ella.