Jueves 19 de noviembre de 2026

La acusación por el delito de traición a la patria que mantiene privado de su libertad al exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, carece de elementos probatorios que permitan sostenerla, señalaron los periodistas Ramón Alberto Garza, Rodrigo Carbajal y Alejandro Fuentes, durante la mesa de análisis del medio de comunicación nacional Código Magenta.

Durante un amplio análisis del caso, Rodrigo Carbajal cuestionó la actuación de la Fiscalía General de la República y destacó la fragilidad jurídica de la acusación formulada contra Jáuregui.

“El aspecto legal de la acusación contra César Jáuregui es demasiado raquítico, es demasiado frágil. ¿Por qué? No se sostiene la acusación de traición a la patria”, expresó.

El periodista explicó que, pese a haberse recabado más de 40 testimonios durante la investigación, ninguno señala directamente que el entonces fiscal haya girado alguna instrucción verbal, mediante mensajes de WhatsApp o a través de algún documento oficial para autorizar la participación de agentes extranjeros.

“No hay pruebas”, sentenció.

Asimismo, señaló que los agentes estadounidenses que acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado estaban acompañados por el entonces fiscal de Operaciones Especiales, Guillermo Arturo Suani Portillo, y no por César Jáuregui.

Carbajal cuestionó también que se esté procesando penalmente a quienes desmantelaron uno de los laboratorios de producción de drogas sintéticas más importantes del país, al tiempo que denunció lo que considera un uso faccioso y político de la Fiscalía General de la República.

Por su parte, Ramón Alberto Garza abordó las diferencias políticas entre la gobernadora Maru Campos y su entonces fiscal, particularmente por las aspiraciones de Jáuregui a la Presidencia Municipal de Chihuahua y el respaldo que, según el periodista, mantenía la mandataria hacia su secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña.

Los analistas plantearon que el encarcelamiento del exfiscal podría estar relacionado con presuntos acuerdos políticos entre los gobiernos estatal y federal, así como con intereses vinculados a la sucesión electoral en Chihuahua.

Alejandro Fuentes cuestionó, además, la contradicción entre el discurso de defensa de la soberanía nacional del Gobierno federal y los acuerdos de cooperación y capacitación militar que mantiene con Estados Unidos.

Finalmente, Ramón Alberto Garza advirtió que las implicaciones del caso podrían trascender las fronteras nacionales y alcanzar dimensiones similares a las del conflicto diplomático generado por el asesinato del agente de la DEA Enrique «Kiki» Camarena.

“Cuidado, porque lo que estamos hoy viendo aquí es el principio de un gran escándalo internacional”, afirmó el periodista.