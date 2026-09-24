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Jueves 24 de septiembre de 2026

“No me voy a rajar y en la FGR no hay nada en mi contra”: César Jáuregui

César Jáuregui Moreno dejó claras dos cosas este jueves: no se va a rajar en su aspiración a encabezar la candidatura del PAN a la Presidencia Municipal de Chihuahua y en la Fiscalía General de la República no existe nada en su contra, pues su participación en la investigación relacionada con el llamado caso del narcolaboratorio ha sido únicamente en calidad de testigo.

Durante una entrevista realizada esta mañana por el periodista Marco Aurelio Guevara, en una estación de radio local de la ciudad de Chihuahua, Jáuregui aseguró que continuará trabajando en su proyecto y atendiendo el llamado que, dijo, recibe constantemente de panistas y ciudadanos para mantenerse firme.

“La gente me dice: ‘No te vayas a dejar, no te dejes influenciar, no te dejes presionar; sigue en tu empeño, no cedas’”, relató.

Jáuregui sostuvo que para una parte de la militancia la definición de la candidatura a la Presidencia Municipal también representa una decisión importante para el futuro del PAN y para conservar una opción emanada de sus propias filas.

Ante ello, fue categórico: “No tengan absolutamente ninguna duda. Yo le voy a seguir en esto”.

Al mismo tiempo, reiteró que actuará con institucionalidad y respetará la decisión final que adopte Acción Nacional. Recordó que cuenta con 43 años de militancia y que durante ese tiempo ha acompañado al partido aun cuando no siempre ha coincidido con todas sus decisiones.

“No tengo plan B. Sea cual sea el resultado de este proceso, y me guste o no me guste el resultado, yo voy a ser un soldado permanente del PAN”, expresó.

“Comparecí como testigo, no como imputado”

Durante la misma entrevista, Jáuregui respondió a las versiones que pretenden vincular su aspiración política con una eventual actuación de la Fiscalía General de la República por los hechos relacionados con el narcolaboratorio.

Sobre este punto, aseguró que no existe ningún asunto en su contra ante la FGR y recordó que ya acudió ante esa institución únicamente en calidad de testigo.

“Yo ya comparecí ahí como testigo. No tengo absolutamente nada. En calidad de testigo, no de imputado”, señaló.

La calidad de testigo con la que compareció Jáuregui fue informada públicamente por la propia Fiscalía General de la República dentro de las investigaciones que realiza sobre esos hechos.

Jáuregui consideró que las versiones sobre una eventual acción en su contra forman parte de la disputa política y sostuvo que no modificará su ruta por especulaciones de ese tipo.

Señaló que en política “la desesperación siempre es mala consejera” y que su estrategia continuará concentrada en recorrer Chihuahua, dialogar con panistas y ciudadanos y convencer a cada vez más personas de su proyecto.

“No me voy a rajar”, resumió Jáuregui al reiterar que continuará buscando la candidatura, pero siempre dentro de las reglas y decisiones institucionales de Acción Nacional.

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