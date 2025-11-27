“No nos retiramos sin un arreglo”: El Yako

Jueves 27 de noviembre de 2025

El activismo de los productores del campo chihuahuense continúa con fuerza en las mesas de diálogo instaladas en la Ciudad de México, donde Eraclio Rodríguez Gómez, conocido como El Yako, reiteró que el movimiento no dará marcha atrás hasta lograr acuerdos concretos. “Nosotros no vamos a ceder y no nos vamos a retirar si no hay un arreglo”, afirmó el líder social, destacando el respaldo de la ciudadanía y la determinación del gremio.

Rodríguez Gómez señaló que las recientes reuniones adquirieron una nueva ruta tras la intervención de diputados y senadores, lo que calificó como un avance importante; una estrategia similar a la utilizada durante la crisis del agua en Delicias. La mesa principal de negociaciones se llevará a cabo en la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Aunque el senador Ricardo Monreal no estará presente, El Yako aseguró que se mantiene informado y de acuerdo con los procedimientos, mientras que la Cámara de Diputados ya designó un equipo de trabajo para participar.

Entre los aliados del movimiento, el dirigente destacó la participación del diputado Ricardo Mejía Berdeja, exsubsecretario de Seguridad Pública y quien tuvo un papel clave durante la crisis hídrica. “Conoce los antecedentes y se comprometió a entrarle para ayudar a resolver esto”, señaló.

Las demandas del sector agrícola no solo continúan, sino que se han ampliado, especialmente en temas de seguridad en carreteras. Sin embargo, dos asuntos siguen siendo el eje central de la lucha:

1. Comercialización de productos

Los productores exigen frenar la venta de cosechas por debajo de los costos de producción, práctica que califican como insostenible y perjudicial para el campo.

2. Ley Nacional del Agua

El tema se revisa en una mesa de trabajo en el Congreso de la Unión, donde participa un grupo técnico integrado, entre otros, por el ingeniero René Almeida, exsecretario en Chihuahua.

Sobre las presiones externas, El Yako reveló haber recibido amenazas tanto de grupos criminales como de funcionarios. Cuando se le recordó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó la existencia de carpetas de investigación, respondió: “Pues ahí vamos a ir ahorita, si quieren que nos detengan”.

Rodríguez Gómez informó que el movimiento ha llegado a tener 42 puntos de bloqueo en el país, cifra que seguía aumentando al momento de la entrevista. Aceptó que estas acciones generan afectaciones, como la escasez de gasolina en Ciudad Juárez, pero sostuvo que la ciudadanía ha mostrado comprensión:

“A pesar de todo, la gente dice que sí estamos batallando, pero los campesinos tienen razón… lo tienen que arreglar”.

Finalmente, hizo un llamado a la sociedad a sumarse al movimiento, al afirmar que la lucha va más allá del sector agrícola y busca recuperar la rectoría del Estado en la distribución y producción de alimentos, con el fin de reducir costos al consumidor y evitar que el proceso quede en manos de intereses privados. También mencionó que, ante la cerrazón de algunos funcionarios cercanos al presidente, en un momento se solicitó la intervención de Marcelo Ebrard como interlocutor, aunque por ahora continuarán por la ruta acordada con SEGOB y los legisladores federales.