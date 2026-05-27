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Miércoles 27 de mayo de 2026

No va Maru a Juárez; dará mensaje desde Ciudad de México

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, no acudirá este miércoles a la delegación de la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez, como estaba previsto en el citatorio que recibió el pasado sábado.

En cambio, la mandataria estatal se presentará en las oficinas centrales de la FGR en la colonia Doctores, en la Ciudad de México, acompañada por liderazgos del Partido Acción Nacional.

La información fue confirmada por la propia gobernadora durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva en su programa matutino.

De acuerdo con lo informado, Campos Galván y la dirigencia nacional panista ofrecerán una rueda de prensa a las 9:45 de la mañana desde las instalaciones de la Fiscalía en la capital del país.

Por otra parte, el exfiscal César Jáuregui Moreno sí acudirá a Ciudad Juárez acompañado de su equipo legal para presentarse a las 10:00 horas ante la autoridad federal.

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