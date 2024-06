No vamos a pelear por cargos, reclamo mi derecho: Noroña

Miércoles 26 de junio de 2024

México.- Gerardo Fernández Noroña aseguró que no romperá con el movimiento, luego que nadie hiciera eco a su exigencia de liderar la bancada de Morena en el Senado.

En un diálogo vía Zoom y en una entrevista radiofónica, el todavía diputado federal abogó por la aplicación de una encuesta al pueblo para que este decida si el liderazgo del grupo parlamentario le corresponde a él o a Adán Augusto López Hernández.

"No nos vamos a pelear por cargos, pero estoy reclamando lo que considero mi derecho", explicó.

Fernández Noroña insistió en que, como "corcholata", él había ocupado el tercer lugar en la encuesta para designar al abanderado de Morena a la Presidencia y que, ante el acuerdo político pactado, él debía de coordinar al grupo parlamentario en el Senado.

Un usuario le preguntó si encabezaría la oposición dentro de Morena y Fernández Noroña puntualizó: "Yo soy parte de este movimiento. Yo no voy a darle la espalda a este movimiento. Yo no soy oposición: hemos luchado años para llegar a donde estamos. Está perdido, quien de buena fe diga que vamos a romper".

El diputado dijo que apoyaría al Presidente López Obrador hasta el último segundo de su gestión y hasta el último segundo del Gobierno de Claudia Sheinbaum.

En todo caso, Gerardo Fernández Noroña dijo que no iba a quitar el dedo del renglón en perseguir su objetivo.

"Yo digo: no nos metamos en un problema. Que se haga una encuesta abierta al pueblo y a ver quién debe encabezar la coordinación y no pasa nada, pero yo creo esto lo vamos a resolver bien", propuso.

"Los medios repuso quieren ver sangre, pero yo no voy a dividir ni voy a estar en algún cargo que vaya a poner por encima el movimiento del pueblo. Pero simplemente estoy diciendo que hay acuerdos que se deben honrar".

’No afecta en absolutamente nada’, dice Delgado sobre reclamo de Noroña

El reclamo hecho por el petista Gerardo Fernández Noroña no afectará a la coalición, aseguró Mario Delgado, presidente nacional de Morena.

"No, no. Es un gran compañero, no afecta en absolutamente nada. Obviamente, él siempre va a contribuir, es un compañero ejemplar y es libre y es un compañero comprometido", respondió Delgado al salir de la reunión encabezada por la virtual Presidenta electa Claudia Sheinbaum con responsables de la campaña en los estados.

"Es parte esencial de nuestro movimiento. Lo queremos mucho", agregó.

Al ser cuestionado si le gustaría formar parte del Gabinete de Sheinbaum, específicamente en la Secretaría de Gobernación, respondió.

"Pues donde me toque, donde pueda yo contribuir a seguir fortaleciendo a nuestro movimiento", aunque acotó que no existe una invitación formal.