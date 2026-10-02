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Viernes 2 de octubre de 2026

“No van a batallar para ver a César Jáuregui”: se compromete a regresar a Infonavit Nacional

Durante un encuentro con vecinos de Infonavit Nacional, César Jáuregui Moreno se comprometió a mantener una relación directa con las comunidades, regresar a las colonias y escuchar personalmente los problemas relacionados con seguridad y servicios públicos.

Ante una nutrida asistencia, Jáuregui sostuvo una reunión que se caracterizó por la participación de los vecinos, quienes hablaron sobre las necesidades que enfrentan en su entorno y las condiciones que consideran necesario mejorar.

“Hice un compromiso muy sencillo: volver, seguir escuchando y trabajar para mejorar la seguridad y los servicios públicos de cada comunidad. Les repito: no van a batallar para ver a César Jáuregui”, expresó.

Jáuregui señaló que conocer una colonia requiere escuchar directamente a quienes viven todos los días en ella y aseguró que continuará recorriendo distintos sectores de Chihuahua para conocer de primera mano sus necesidades.

Durante la reunión, los asistentes plantearon diversos temas relacionados con el funcionamiento de su comunidad, particularmente en materia de seguridad y servicios públicos, en un diálogo abierto y participativo.

Jáuregui agradeció las muestras de afecto y respaldo que recibió durante el encuentro y reiteró que su intención es regresar a las colonias y mantener una comunicación permanente con sus habitantes.

“Gracias de verdad por tanto cariño, afecto y respaldo. Nos seguimos viendo y un abrazo a todas y a todos. ¡Hasta la próxima!”, expresó al concluir el encuentro.

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