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Viernes 30 de octubre de 2026

“No van a poder parar la transformación mientras no haya traición”: Sheinbaum

México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que sus adversarios políticos no podrán detener la Cuarta Transformación mientras quienes integran el movimiento mantengan sus principios y no exista una ruptura desde su interior.

“Estamos viviendo tiempos extraordinarios y no van a poder parar la transformación mientras no haya traición”, afirmó durante La Mañanera del Pueblo de este viernes 30 de octubre.

Al ser cuestionada sobre las coincidencias entre la izquierda impulsada por Cuauhtémoc Cárdenas, otros movimientos latinoamericanos y el denominado humanismo mexicano, Sheinbaum sostuvo que comparten la búsqueda de una mayor representación popular en el ejercicio del poder.

La mandataria señaló que el movimiento encabezado originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador tiene características propias y rechazó que se trate de un modelo político importado.

“El modelo mexicano no viene de fuera. Viene de nuestra propia historia, de los mejores valores del pueblo de México”, expresó.

Como antecedentes históricos de esos principios, mencionó las luchas encabezadas por Miguel Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez y distintos protagonistas de la Revolución Mexicana.

Sheinbaum también respondió a las críticas contra los resultados de la Cuarta Transformación y sostuvo que 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza, además de registrarse una reducción de la desigualdad.

“¿Cómo van a querer borrar eso?”, cuestionó.

Finalmente, la Presidenta afirmó que la permanencia de su proyecto político dependerá de conservar como ejes la libertad, democracia, justicia social, igualdad y bienestar, así como evitar lo que calificó como una traición a los principios que dieron origen al movimiento.

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