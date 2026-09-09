Noche violenta en Culiacán: incendian viviendas, vehículos y atacan negocios

Miércoles 9 de septiembre de 2026

Culiacán, Sin.- Una serie de hechos violentos se registró desde la tarde y durante la noche en distintos sectores de Culiacán, donde sujetos armados atacaron viviendas y establecimientos, además de incendiar vehículos.

De acuerdo con reportes de medios locales, los incidentes ocurrieron prácticamente de manera simultánea en diferentes colonias de la capital sinaloense y movilizaron a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

En la colonia Rafael Buelna, un vehículo fue incendiado en el interior de una vivienda que también recibió disparos de arma de fuego, mientras que un taller fue objeto de otro ataque.

En la colonia Miguel Hidalgo se reportó una agresión contra un autolavado, mientras que en la Gustavo Díaz Ordaz sujetos armados dispararon contra una vivienda.

Otro de los incidentes ocurrió en la colonia Chapultepec, donde presuntamente utilizaron un vehículo para intentar derribar el portón de una propiedad y posteriormente incendiaron la unidad.

En la colonia San Miguel, un automóvil fue impactado contra una vivienda y después incendiado. Asimismo, en el cruce de las avenidas Patria y México 68, otro vehículo fue estrellado contra un taller de mofles.

En el sector Cuatro Ríos se reportó un intento de incendio en un motel, mientras que en el fraccionamiento Montebello sujetos dispararon contra una vivienda e incendiaron un automóvil.

Según los reportes preliminares, al menos seis vehículos habrían sido robados o despojados y posteriormente utilizados para cometer algunos de los ataques registrados durante la jornada.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas fallecidas o lesionadas derivadas de esta serie de hechos.

Versiones difundidas durante las últimas horas relacionaron la escalada de violencia con una supuesta detención de relevancia; sin embargo, esta información no había sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Las corporaciones de seguridad mantienen las investigaciones para establecer la relación entre los distintos ataques, identificar a los responsables y determinar el motivo detrás de la jornada violenta registrada en Culiacán.