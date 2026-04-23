Noel Chávez respalda al Estado en seguridad y cuestiona politización del caso

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Chihuahua, Chihuahua
Jueves 23 de abril de 2026
El diputado del IX Distrito, Noel Chávez Velázquez, reconoció el trabajo coordinado en materia de seguridad que realiza el Gobierno del Estado de Chihuahua y reiteró su respaldo a las acciones para enfrentar al crimen organizado.
El legislador expresó sus condolencias a las familias de las personas que fallecieron en el accidente ocurrido el pasado domingo en la sierra de Chihuahua, y lamentó los hechos que enlutan a la comunidad.
Respecto al acuerdo del Senado que solicita la comparecencia de la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, el priista consideró que, en un tema tan delicado, debería privilegiarse el diálogo constructivo y no la confrontación política. Señaló que el oficialismo busca sacar ventaja por tratarse de un estado gobernado por un partido distinto al federal, y subrayó que la mandataria estatal “se debe al pueblo de Chihuahua”.
Chávez Velázquez añadió que hubiera sido deseable la misma diligencia para citar a otros funcionarios, mencionando a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle; al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; y a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, entre otros casos que, dijo, también requieren atención.
Finalmente, manifestó su confianza en que prevalecerá el diálogo y el respeto al federalismo en la reunión entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y la gobernadora de Chihuahua, con el objetivo de alcanzar acuerdos que fortalezcan la coordinación institucional.
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