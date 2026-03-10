Nombran a Rocío Sarmiento como nueva directora del Instituto de Defensoría Pública

Martes 10 de marzo de 2026

El Poder Judicial del Estado de Chihuahua designará a la exdiputada Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino como nueva directora del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Chihuahua.

De acuerdo con información del propio Poder Judicial, la decisión fue tomada por la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, Marcela Herrera Sandoval, tras la salida del anterior titular, Héctor González Mocken, ocurrida en enero pasado.

Sarmiento Rufino se desempeñó como diputada local por el Distrito XIII, con cabecera en el municipio de Guerrero, durante el periodo legislativo de 2021 a 2024, el cual concluyó como integrante de la bancada del Partido Acción Nacional.

Hasta ahora ocupaba el cargo de directora ejecutiva y de planeación en la Comisión Estatal de Suelo, Vivienda e Infraestructura.

El Instituto de la Defensoría Pública es un organismo auxiliar del Poder Judicial encargado de brindar asesoría y representación legal gratuita a personas que no cuentan con recursos para contratar un abogado, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia.