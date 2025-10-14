El Estado

30.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Martes 14 de octubre de 2025

Nominan al Fideicomiso ¡Ah, Chihuahua! al premio Ángel del Turismo 2025

La Secretaría de Turismo dio a conocer que el Fideicomiso ¡Ah, Chihuahua! fue nominado al galardón Ángel del Turismo 2025, en la categoría Mejor Estrategia Internacional de Promoción de un Destino.

Este premio nacional surgió en 2013 para reconocer la innovación, el compromiso y la pasión de quienes transforman el turismo en México. La decisión final sobre los ganadores recae en profesionales de la industria turística, quienes votan a través de encuestas electrónicas.

Esta nominación reconoce el trabajo realizado para proyectar al estado como un referente cultural, natural y turístico de talla internacional, mediante una estrategia de promoción basada en la identidad regional, la historia y los paisajes únicos del estado.

Con presencia en mercados como Estados Unidos, Canadá, España y Sudamérica, la marca ¡Ah, Chihuahua! impulsa productos emblemáticos como el Tren Chepe Express, el turismo comunitario en la Sierra Tarahumara, y diversos eventos de aventura y astronómicos.

Ha fortalecido la imagen del estado a través de campañas en medios internacionales, colaboraciones con influencers y prensa especializada, así como la participación en ferias y exposiciones de alto nivel, como FITUR, IBTM y Tianguis Turístico.

El Fideicomiso ha consolidado alianzas estratégicas con mayoristas, plataformas digitales y embajadas, para posicionar destinos como Barrancas del Cobre, Creel, Casas Grandes y Ciudad Juárez, para promover su riqueza natural y cultural ante viajeros internacionales.

Para votar y apoyar esta nominación, ingresar al portal oficial del certamen: https://angeldelturismo.com/lista-de-nominados/#promocion

Mayor información en las redes oficiales de la Secretaría de Turismo en @TurismodeChihuahua y del Fideicomiso ¡Ah, Chihuahua!, en @AhChihuahua.

Diputadas presentan iniciativa para tipificar ataques con ácido como violencia de género en Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Hotel San Miguel: Su Opción Inteligente y Segura en Ciudad Juárez

El Hotel San Miguel ofrece una inigualable cercanía a los puntos de interés más importantes de la ciudad, facilitando su movilidad y ahorrándole tiempo y estrés:

Fuerte operativo en el penal de Aquiles Serdán durante la madrugada

Buscan a Ercilia Perea Peña, desaparecida desde hace cuatro días en Chihuahua capital

Impulsa Nancy “La China” Frías educación para prevenir el maltrato animal
Vocera del Municipio de Chihuahua rechaza acusaciones de ex candidatos de Morena
Productores bloquean carretera Ahumada-Ciudad Juárez en protesta por crisis del campo
No importan los colores, lo importante es representar a las mujeres: Joss Vega y Nancy Frías
Refuerza SSPE coordinación para atender el desplazamiento forzado interno en Chihuahua
Aprueba Estado obras del Programa Especial de Infraestructura Hidroagrícola 2025
Propone Rosana Díaz reforma para garantizar el derecho a la vivienda en el Estado
Aprueba Congreso ampliación de fundo de legal de cabeceras municipales de Janos y de Guadalupe

Municipios

Más Noticias

Condenan a 38 años de prisión a hombre por delito contra menor en Chihuahua
Andrea Chávez responde al PRIAN: “No necesito que me quieran, tengo el amor franco del pueblo de Chihuahua”
Campesinos toman oficinas de SADER en protesta contra Benjamín Carrera por incumplimiento de apoyos al campo