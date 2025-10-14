Nominan al Fideicomiso ¡Ah, Chihuahua! al premio Ángel del Turismo 2025

Martes 14 de octubre de 2025

La Secretaría de Turismo dio a conocer que el Fideicomiso ¡Ah, Chihuahua! fue nominado al galardón Ángel del Turismo 2025, en la categoría Mejor Estrategia Internacional de Promoción de un Destino.

Este premio nacional surgió en 2013 para reconocer la innovación, el compromiso y la pasión de quienes transforman el turismo en México. La decisión final sobre los ganadores recae en profesionales de la industria turística, quienes votan a través de encuestas electrónicas.

Esta nominación reconoce el trabajo realizado para proyectar al estado como un referente cultural, natural y turístico de talla internacional, mediante una estrategia de promoción basada en la identidad regional, la historia y los paisajes únicos del estado.

Con presencia en mercados como Estados Unidos, Canadá, España y Sudamérica, la marca ¡Ah, Chihuahua! impulsa productos emblemáticos como el Tren Chepe Express, el turismo comunitario en la Sierra Tarahumara, y diversos eventos de aventura y astronómicos.

Ha fortalecido la imagen del estado a través de campañas en medios internacionales, colaboraciones con influencers y prensa especializada, así como la participación en ferias y exposiciones de alto nivel, como FITUR, IBTM y Tianguis Turístico.

El Fideicomiso ha consolidado alianzas estratégicas con mayoristas, plataformas digitales y embajadas, para posicionar destinos como Barrancas del Cobre, Creel, Casas Grandes y Ciudad Juárez, para promover su riqueza natural y cultural ante viajeros internacionales.

Para votar y apoyar esta nominación, ingresar al portal oficial del certamen: https://angeldelturismo.com/lista-de-nominados/#promocion

Mayor información en las redes oficiales de la Secretaría de Turismo en @TurismodeChihuahua y del Fideicomiso ¡Ah, Chihuahua!, en @AhChihuahua.