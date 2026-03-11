México

‘Nono’ Corral, único diputado del PT que respaldó reforma electoral

El diputado federal chihuahuense Jesús Roberto Corral Ordóñez fue el único integrante del Partido del Trabajo que votó a favor de la reforma electoral discutida en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa que finalmente fue rechazada al no alcanzar la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución.

Durante la sesión, la propuesta obtuvo 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, resultado insuficiente para reunir las dos terceras partes de los legisladores presentes. La falta de respaldo de diputados del PT y del Partido Verde Ecologista de México impidió que la iniciativa impulsada por Claudia Sheinbaum lograra su aprobación.

De los 49 integrantes del grupo parlamentario del PT, 47 votaron en contra de la reforma. El único legislador que respaldó la propuesta fue Corral Ordóñez, representante del Distrito 7 con cabecera en Cuauhtémoc. En la votación también se registró la ausencia del diputado José Alejandro Aguilar López.

Corral Ordóñez llegó a la Cámara de Diputados mediante la alianza electoral entre el Partido del Trabajo, Movimiento Regeneración Nacional y el Partido Verde Ecologista de México, aunque forma parte de la bancada petista.

En contraste, las también diputadas chihuahuenses del PT, Greycy Durán y Lilia Aguilar, votaron en contra de la reforma, en línea con la postura de su partido, que consideró que la propuesta representaba un retroceso en la representación política, particularmente por los cambios planteados en la asignación de diputaciones plurinominales.

Una división similar se registró previamente en la discusión de las leyes de aguas, donde Corral votó a favor, mientras Durán se pronunció en contra y Aguilar optó por abstenerse, argumentando posibles afectaciones para los agricultores chihuahuenses, especialmente en la región de Cuauhtémoc.

Fracasa reforma electoral de Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados

