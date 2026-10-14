“Nosotros no lo perdonamos”: víctimas rechazan cierre del proceso contra Garduño

Miércoles 14 de octubre de 2026

Ciudad Juárez, Chih.- Familiares y sobrevivientes del incendio ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez rechazaron el cierre del proceso penal contra Francisco Garduño Yáñez, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), y advirtieron que continuarán buscando justicia por la tragedia que dejó 40 personas muertas y 27 lesionadas.

Tras una audiencia de cerca de ocho horas, el juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón decretó la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de la causa 237/2023, al considerar que Garduño cumplió las condiciones establecidas para la suspensión condicional del proceso que enfrentaba por ejercicio ilícito del servicio público.

El juez aclaró que el exfuncionario no fue condenado ni tuvo carácter de sentenciado, por lo que las condiciones impuestas no constituyeron una declaración de responsabilidad penal por los hechos ocurridos el 27 de marzo de 2023.

Entre los compromisos considerados cumplidos se encuentran las indemnizaciones a víctimas y familiares, una disculpa pública, cursos de derechos humanos y protección civil, así como visitas a estaciones migratorias.

En materia de atención médica, el juzgador dio por satisfecha la condición mediante un convenio entre el INM y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aunque durante la audiencia algunos sobrevivientes señalaron que todavía enfrentan enfermedades y dificultades para acceder a servicios de salud.

Víctimas cuestionan la resolución

La representación legal de las víctimas objetó que parte de las condiciones fueran acreditadas mediante acciones realizadas por instituciones del Estado y no directamente por Garduño.

Marcos Zavala, integrante del equipo jurídico que representa a sobrevivientes y familiares, calificó la determinación como parte de un supuesto “fraude procesal” y aseguró que continuarán impugnando las decisiones relacionadas con el caso.

De acuerdo con el abogado, han promovido 13 juicios de amparo, seis de los cuales continúan en trámite. Además, señaló que la resolución puede ser apelada y todavía no se encuentra firme.

Durante la audiencia, familiares relataron las consecuencias que la tragedia continúa provocando en sus vidas y cuestionaron tanto las indemnizaciones como la atención recibida por parte de las instituciones.

Una hermana de una de las víctimas aseguró haber perdido sus expectativas de obtener justicia y criticó la actuación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

“Nos metieron gol, fuimos una burla para la CEAV”, expresó.

Garduño ofrece disculpas

Al finalizar la audiencia, Garduño tomó la palabra para defender su trayectoria y aseguró que nunca tuvo intención de causar daño.

“He guardado silencio. Me he conducido con respeto a los derechos humanos; nunca quise causarle un daño a las demás personas”, manifestó.

El excomisionado atribuyó lo sucedido a la actuación de un elemento que no abrió una puerta durante el incendio y pidió disculpas a sobrevivientes y familiares.

Sin embargo, sus palabras fueron rechazadas por quienes todavía reclaman justicia.

Una familiar sintetizó el sentir de las víctimas con una frase dirigida al exfuncionario:

“La disculpa de Dios no sé si la vaya a tener; la de nosotros no la va a tener”.

Aunque el juez determinó el cierre de esta causa penal, la controversia jurídica continúa mediante los recursos promovidos por la representación de las víctimas, que mantiene su inconformidad con la forma en que concluyó el proceso.